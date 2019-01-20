Ersel Uzğur: "İlk devrede istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, sezona iyi başlayamadıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Özellikle maçın ilk yarısını hiç istemedikleri biçimde kötü bir oyunla tamamladıklarını aktaran Uzğur, "İlk devrede istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. İkinci devrede oyuncularımız farklı bir motivasyonla iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Net pozisyonlarımız da vardı. 53 ve 55. dakikalarda net pozisyonlar kaçırdık. Sonraki 10 dakikada 2 pozisyon daha kaçırdık. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu ki maçın son dakikasına kadar puan ve puanlar için mücadelemiz devam etsin." şeklinde konuştu.

Uzğur, maçın ilk yarısını unutup, ikinci yarıdaki mücadeleyi gelecek maçlarda devam ettirmek istediklerini, daha iyi yerlere gelmek için de çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.