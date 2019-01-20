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Altınordu 1 - Balıkesirspor Baltok 0
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ALTINORDU 1 - BALIKESİRSPOR BALTOK 0

Altınordu 1 - Balıkesirspor Baltok 0

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 1-0 kazandı.

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Altınordu 1 - Balıkesirspor Baltok 0

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 1-0 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Mehmet Murat Uçar, David Kılınç (58' Alican Özfesli), Muhammed Mert (90' Recep Yemişci), Hüseyin Atakan Üner (71' Okan Derici), Sefa Yılmaz

Teknik Direktör:

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Nizamettin Çalışkan (82' Foxi Kethevoama), Cumali Bişi, Furkan Çil (65' Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Steve Beleck, Mahatma Otoo (30' Mehmet Boztepe)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 88: Okan Derici (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 66: Alican Özfesli (Altınordu), DK 72: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok)

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