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DÜELLODA SON SÖZÜ PAİXA SÖYLEDİ

Düelloda son sözü Paixa söyledi

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Ümraniyespor sahasında Altay’a 3-2 yenildi.

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Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Ümraniyespor sahasında Altay’a 3-2 yenildi.

Maçtan dakikalar

34. dakikada sol taraftan Dialiba’nın içeri çevirdiği topa ön direkte Atabey’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

43. dakikada Kappel’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ferhat’ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

49. dakikada Appindangoye’nin ceza yayı önünde Kappel’e yaptığı müdahaleyi hakem Zorbay Küçük kırmızı kart olarak değerlendirdi.

54. dakikada çalımlarla sol taraftan ceza sahası içerisine giren Serkan Göksu’nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden kornere gitti.

55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Atabey’in plase şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL 61. dakikada Yasin Palaz’ın sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Paixao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

69. dakikada Alaaddin’in sağ taraftan yaptığı ortada ön direkte Atabey’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.

GOL 79. dakikada Putsila’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kappel’in ceza sahası içerisinde girerek sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

GOL 87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Merthan vuruşunu yaptı. Kale çizgisi üzerinde oluşan karambolde Dialiba’nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

GOL 90+2. dakikada Bahadır’ın uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Recep Aydın’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Emre topu bacak arasından kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

GOL 90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Paixao’nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Utku Tunavelioğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Appindangoye, Dialiba, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Leandrinho (Dk. 54 Tarık Tekdal), Madinda (Dk. 61 Recep Aydın), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 83 Bahadır Taşdelen)

Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu, Kappel (Dk. 90 Atakan Çankaya), Tatos (Dk. 85 İbrahim Akın), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 65 Putsila), Paixao

Goller: Dk. 61 ve 90+5 Paixao, Dk. 79 Kappel (Altay), Dk. 87 Dialiba, Dk. 90+2 Recep Aydın (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 48 Appindangoye (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Alaaddin Okumuş, Dk. 65 Merthan Açıl, Dk. 79 Atabey Çiçek, Dk. 89 Tarık Tekdal, Dk. 90+2 Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Dk. 65 Paixao, Dk. 69 Putsila, Dk. 74 İbrahim Öztürk (Altay)
Ümraniyespor 2 - Altay 3
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