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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sonuçlar
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TFF 2. LİG VE TFF 3. LİG'DE SONUÇLAR

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sonuçlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta sona ererken, Beyaz Grup'ta bir maç hariç ikinci yarının ilk haftası tamamlandı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta sona ererken, Beyaz Grup'ta bir maç hariç ikinci yarının ilk haftası tamamlandı.

Beyaz Grup'ta hafta, Sakaryaspor ile Keçiörengücü arasında saat 16.30'da Sakarya'da başlayacak maçla son bulacak.

İkinci yarının ilk haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup

Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor Baltok: 2-1

Sivas Belediyespor-Pendikspor: 1-2

Zonguldak Kömürspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor: 1-3

Tokatspor-Darıca Gençlerbirliği: 4-0

Tuzlaspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1

- Beyaz Grup

Gümüşhanespor-Bayrampaşa: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor: 3-2

Manisaspor-Sarıyer: 0-4

UTAŞ Uşakspor-Hacettepe: 2-2

Sancaktepe Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 0-1

İnegölspor-Niğde Anadolu: 2-1

TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları sonuçlandı.

Ligde bugün yapılan ikinci yarının ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Batman Belediyespor: 2-2

Artvin Hopaspor-Körfezspor: 2-1

Ergene Velimeşespor-Erbaaspor: 1-3

Gebzespor-Şile Yıldızspor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-Yomraspor: 1-1

Tire 1922-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Kozan Belediyespor-Erzin Belediyespor: 0-0

- 2. Grup

Osmaniyespor-Pazarspor: 0-0

Ofspor-Düzcespor: 0-2

Kızılcabölükspor-Bergama Belediyespor: 1-1

Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Alibeyköyspor-Sultanbeyli Belediyespor: 4-0

Esenler Erokspor-Adıyaman 1954: 1-0

Kemerspor 2003-Elaziz Belediyespor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Yeni Orduspor: 1-0

- 3. Grup

Anagold 24 Erzincanspor-Bucaspor: 2-0

Payasspor-Cizrespor: 2-3

Fatsa Belediyespor-Kocaelispor: 0-0

Muğlaspor-Yeni Çorumspor: 2-0

Gölcükspor-Diyarbekirspor: 2-0

Ankara Adliyespor-Karacabey Belediyespor: 1-1

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