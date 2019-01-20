TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sonuçlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta sona ererken, Beyaz Grup'ta bir maç hariç ikinci yarının ilk haftası tamamlandı.
Beyaz Grup'ta hafta, Sakaryaspor ile Keçiörengücü arasında saat 16.30'da Sakarya'da başlayacak maçla son bulacak.
İkinci yarının ilk haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor Baltok: 2-1
Sivas Belediyespor-Pendikspor: 1-2
Zonguldak Kömürspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0
Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor: 1-3
Tokatspor-Darıca Gençlerbirliği: 4-0
Tuzlaspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1
- Beyaz Grup
Gümüşhanespor-Bayrampaşa: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor: 3-2
Manisaspor-Sarıyer: 0-4
UTAŞ Uşakspor-Hacettepe: 2-2
Sancaktepe Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 0-1
İnegölspor-Niğde Anadolu: 2-1
TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları sonuçlandı.
Ligde bugün yapılan ikinci yarının ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Batman Belediyespor: 2-2
Artvin Hopaspor-Körfezspor: 2-1
Ergene Velimeşespor-Erbaaspor: 1-3
Gebzespor-Şile Yıldızspor: 3-1
Nevşehir Belediyespor-Yomraspor: 1-1
Tire 1922-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Kozan Belediyespor-Erzin Belediyespor: 0-0
- 2. Grup
Osmaniyespor-Pazarspor: 0-0
Ofspor-Düzcespor: 0-2
Kızılcabölükspor-Bergama Belediyespor: 1-1
Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0
Alibeyköyspor-Sultanbeyli Belediyespor: 4-0
Esenler Erokspor-Adıyaman 1954: 1-0
Kemerspor 2003-Elaziz Belediyespor: 1-1
Kırşehir Belediyespor-Yeni Orduspor: 1-0
- 3. Grup
Anagold 24 Erzincanspor-Bucaspor: 2-0
Payasspor-Cizrespor: 2-3
Fatsa Belediyespor-Kocaelispor: 0-0
Muğlaspor-Yeni Çorumspor: 2-0
Gölcükspor-Diyarbekirspor: 2-0
Ankara Adliyespor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.