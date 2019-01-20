Eskişehirspor 0 - Giresunspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Eskişehirspor ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (90' Kaan Gül), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Furkan Balaban, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Talha Erdoğan (84' Tolga Yakut), Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan
Teknik Direktör:
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Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Renan Foguinho, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Ferhat Görgülü, Tevfik Altındağ, Guy Landel (90' Muhammet Reis), Volkan Okumak, Kağan Miray Bağış (61' Cristian Tanase), Alperen Aydın, Abiola Dauda (74' Yasin Ozan)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Sarı Kartlar: DK 23: Ferhat Görgülü (Giresunspor), DK 34: Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), DK 65: Tevfik Altındağ (Giresunspor), DK 79: Cristian Tanase (Giresunspor)
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