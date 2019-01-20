﻿
Erkan Sözeri: "Türk futbolu adına utanç verici"
﻿
Site İçi Arama
﻿

ERKAN SÖZERİ: "TÜRK FUTBOLU ADINA UTANÇ VERİCİ"

Erkan Sözeri: "Türk futbolu adına utanç verici"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Antakya Atatürk Stadı zemininin Türk futbolu adına utanç verici olduğunu belirtti.

3224 Okunma

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettikleri lider Gençlerbirliği karşısında değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Palut, Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan ve 3-1 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ilk yarısını galibiyetle bitirdiklerini hatırlatarak, kaldıkları yerden lige devam etmek istediklerini kaydetti.

Takımı diri şekilde maça çıkardıklarını ifade eden Palut, şöyle konuştu:

'Gençlerbirliği takımı fizik, boy ve kuvvet olarak bu ligin üst seviye takımlarından biri. Onun için sahada çok mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. Gençlerbirliği uzun toplarla oynayarak, karambol arayan, uzun taçlarla ve duran toplarla sonuca gitmeye çalışan bir takım. Bu noktada mücadelemizi artırmamız gerekiyordu. Oyuncularım buna karşılık verdi. Dönem dönem iyi pas yaptık. Bizim için değerli bir 3 puan oldu. Tabii ki lig uzun, daha 16 maçımız var. Hepsine odaklanıp mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonucunda nerede olduğumuzu hep beraber göreceğiz'

Sözeri: 'Türk futbolu adına utanç verici'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise Antakya Atatürk Stadı zemininin Türk futbolu adına utanç verici olduğunu belirtti.

Sözeri, 'Türk futbolu adına utanç verici. Dün sahayı sularken yeşile boyuyorlar. Biçilmiş çimleri atıyorlar toprak yerlere. Biz yine hedefimize ulaşacağız, yine şampiyon olacağız inşallah ama bu zihniyet Türk futbolunun gelişmesine katkı sunmaz. Barcelona'yı getir, Messi ne yapar burada Allah aşkına. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Maçın yorumunu da yapmak istemiyorum. Türk futbolu böyle kalkınmaz.' ifadelerini kullandı.

2
Gençlerbirliği, Hatay'dan istediğini alamadı!
Türkiye statlarıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Duayen Başkan Cavcav, mezarı başında anılacak
1. Lig'de 18. hafta hakemleri belli oldu
1. Lig'de haftanın programı
İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nın kuraları çekildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
4
Celal
20 Ocak 201923:08
Hatayspor başka sahada mı oynadı kabul etmek gerekirse bizden daha iyi oynadılar forvet ve kanat oyuncusu almazsak şampiyonluk zor
3
Cankirili Simsar Seco
20 Ocak 201919:28
Yenikenti kapatanlar Allah Ahiret korkusu olmayan Biatci utanmazlar bu maci izlemekten kacinmistir.Gerisinin derisini yuzune cekmis bu cirkin tiplerin yasadigi bir ulkede yasamaktan midem bulaniyor.
2
Mert
20 Ocak 201918:47
Erkan hocam tamam zemin kötüydü ancak maç boyu Nobre'ye top şişirmekten başka ne yaptık. Kanatları kullanmadık. Jailton u 11'den çıkarmanız iyi ancak takım kötüyken o mu kurtaracak oyuna sokuyorsunuz. Ayrıca bütün futbolcularımız amatör oyuncular gibi maç boyu hakeme itiraz etmekten rakiple didişmekten başka bir iş yapmadılar. Bu takım en az kart gören en centilmen takım olmalı. Geriye düşsek bile savunma dengesi kaybolmamalı hemen fark açılıyor
1
Aykırı
20 Ocak 201918:39
Sahipsiz ankara
﻿