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Gençlerbirliği, Hatay'dan istediğini alamadı!
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GENÇLERBİRLİĞİ, HATAY'DAN İSTEDİĞİNİ ALAMADI!

Gençlerbirliği, Hatay'dan istediğini alamadı!

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Hatayspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 3-1 kazandı.

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Hatayspor 3 - Gençlerbirliği 1

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Hatayspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 3-1 kazandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (76' Dmytro Korkishko), Sadio Diallo, Gökhan Karadeniz (84' Soner Örnek), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Hamza Gür (90' Mirkan Aydın)

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon (75' Ahmet İlhan Özek), Yasin Pehlivan (79' Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Nadir Çiftçi, Deniz Yılmaz (68' Jailton Paraiba), Mert Nobre

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 17: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 29: Mesut Çaytemel (Hatayspor), DK 71: Hamza Gür (Hatayspor), DK 90: Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 11: Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), DK 28: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 45: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 45: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 56: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), DK 90: Dmytro Korkishko (Hatayspor), DK 90: Mirkan Aydın (Hatayspor)
 

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2
GB
20 Ocak 201917:20
Hala santrafor almamakta israr edin. Bu takımın lige çıkamama ihtimali var. Zira 2. devre için kadrosunu güçlendirmeyen tek takımız. İlk devredeki 41 puan ikinci yarıda hayaldir. Yarısını alsak ilk ikinin dışında kalıyoruz.
1
Mert
20 Ocak 201916:33
Gençlerbirliği nin kaybettiği üç maçın birbirinden farkı yok. Bolu maçı da böliyle oldu. Geri düşünce savunma dengesi dağılıyor fark yiyorlar. Bi sakin olun şuurlu oynayın
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