Gençlerbirliği, Hatay'dan istediğini alamadı!

Hatayspor 3 - Gençlerbirliği 1
Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Hatayspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 3-1 kazandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (76' Dmytro Korkishko), Sadio Diallo, Gökhan Karadeniz (84' Soner Örnek), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Hamza Gür (90' Mirkan Aydın)
Teknik Direktör:
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Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon (75' Ahmet İlhan Özek), Yasin Pehlivan (79' Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Nadir Çiftçi, Deniz Yılmaz (68' Jailton Paraiba), Mert Nobre
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 17: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 29: Mesut Çaytemel (Hatayspor), DK 71: Hamza Gür (Hatayspor), DK 90: Mirkan Aydın (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 11: Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), DK 28: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 45: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 45: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 56: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), DK 90: Dmytro Korkishko (Hatayspor), DK 90: Mirkan Aydın (Hatayspor)
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