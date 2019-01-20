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Ümraniyespor 2 - Altay 3
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ÜMRANİYESPOR 2 - ALTAY 3

Ümraniyespor 2 - Altay 3

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Ümraniyespor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 3-2 kazandı.

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Ümraniyespor 2 - Altay 3

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Ümraniyespor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 3-2 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş, Aaron Appindangoye, Levy Madinda (62' Recep Aydın), Serkan Göksu, Emircan Altıntaş, Boubacar Diabang, Atabey Çiçek (83' Bahadır Taşdelen), Leandrinho (54' Tarık Tekdal)

Teknik Direktör:

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Andreas Tatos (85' İbrahim Akın), Oğuz Han Aynaoğlu (65' Anton Putsila), Leandro Kappel (90' Atakan Rıdvan Çankaya), Helder Tavares, Marco Paixao

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 61: Marco Paixao (Altay), DK 79: Leandro Kappel (Altay), DK 87: Boubacar Diabang (Ümraniyespor), DK 90: Marco Paixao (Altay), DK 90: Recep Aydın (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 38: Alaaddin Okumuş (Ümraniyespor), DK 65: Marco Paixao (Altay), DK 66: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 69: Anton Putsila (Altay), DK 74: İbrahim Öztürk (Altay), DK 79: Atabey Çiçek (Ümraniyespor), DK 89: Tarık Tekdal (Ümraniyespor), DK 90: Timur Temeltaş (Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: DK 49: Aaron Appindangoye (Ümraniyespor)

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