Kaplan: 6 gol yemek bize yakışmadı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, sarı lacivertli ekibin başındaki ilk maçına Galatasaray mücadelesi ile çıktı. Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan, daha sonra deneyimli teknik adam ile yollarını ayırarak takımın başına Bayram Bektaş'ı getiren Ankaragücü, devre arasında Bektaş ile de ayrılık yaşadı ve Mustafa Kaplan ile anlaştı. Kaplan yeni takımının başındaki ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Mücadelenin ardından Mustafa Kaplan önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kaplan'ın maç sonu açıklamaları:

"Maça iyi hazırlanmıştık ama maç başında yediğimiz gol gardımızı düşürdü. 28 dakikada 3 gol yemek bize yakışmadı ve camiamızdan da özür diliyoruz. Değişikliklerin tamamını da sakatlıklardan dolayı yaptık."

"6 gol yemek bize yakışmadı. Belki de hiç olmayacak bir skor. Bunu telafi edeceğiz, biz büyük bir camiayız, bunun altından kalkabiliriz. Büyük sorunlarımız yok, büyük başkanımıza herkesin destek olması lazım."