Kaplan: 6 gol yemek bize yakışmadı

SİNAN AG.
20 Ocak 201901:43
MUSTAFA KAPLAN 2.LİG HOCASIDIR. SÜPER LİGİ KALDIRAMAZ.YİGİNER BİLE SÜPER LİGİ KALDIRAMADI. YİGİNER DOLMUŞUNU ALSIN KAPLANIDA MUAVİN YAPSIN.
Serdar06
19 Ocak 201923:23
Kaplan masal anlatma. Sen bu Ankaragücü kadrosunu hala çözememeşin. İlhandan sağ bek olmaz. Bunu bil. Topu sürekli ayaklarına dolaştıran Kubilaydan forvet olmaz. Topa hakim olamıyor. Bari yürekli gençleri oynat Mahmut Akan gibi. KISACA MUSTAFA KAPLAN senden bu takıma antröner olmaz. Mehmet yiğiner daha fazla rezil olmadan istifa et. Koltuk senin tapulu maçın değil. PARALI gelecek başkan adaylarının önünü aç. Senin yüzünden artık futboldan soğumak üzereyiz. Senin menfaatlerinin ve R eklamından daha önemlidir Büyük Ankaragücü Arması. Lütfen başkanlıktan İSTİFA.
YALANDAN HOCA
19 Ocak 201923:23
2.Lig hocasını süperlig hocası diye klübün başına getirirsen adamlar 06 plaka kodunu tabelaya yazıp gönderir.
Koroma
19 Ocak 201922:57
La Sen nasi bir adamsin..Kaplanla Yigineri al birini vur oburune. Birak artik baskan bu is senin boyunu asti.
ANGARALI
19 Ocak 201922:43
HOCA TARAFTARADA SEN YAKIŞMADIN FUTBOL OYNAYAN VE ANLAYAN AMATÖR BİRİ İLHANI SAĞBEK OYNATMAZ EN AZINDAN BEN BEK ANLAYIŞI OLAN SOLBEK AKANI SAĞBEK OYNATIRIM.EN AZIDAN 442 OYNAR ORTASAHAYI KALABALIK TUTUP GOL YEMEMEYİ YEĞLERDİM SENDEN HOCAFİLAN OLMAZ HEMEN BIRAK BİZ
ÜZME SENDE MADARA OLA NEOLUR HOCAM YARIN İSTİFA ET BAŞKANLA BERABER
Profesor Oklitus
19 Ocak 201922:34
Dusene bir tekmede ben atayim anlayisini asla sevmem hatta niyetim bu hic degil ancak Yiginer baskanin bence bundan sonra Umutsuzlar Turizmden baska bir vasitasi kalmadi.Bu kulube artik varligi zarar olmaya baslayacak. Ya kulup 1. Lige dusecek Yiginer kahramanken haydut olacak ya da Tesekkurler ile Ankaragucu tarihine bu takimi yoktan vareden yeniden dogusuna vesile olan unutulmaz Efsane baskan olarak gonullerde yasayacak ama kulubu devredecek. Bugunden itibaren Ankaragucu ve Yiginer6 artik karar noktasindadir. Bu boyle biline
Aga
19 Ocak 201922:08
Mehmet baskan yanlislardan don artik Bayram gidiyor tecrübeli isim yapmış boca yerine Mustafa hocayı takımın başına getiriyorsun futbolcuların çoğunluğu Ankaragucumuz kafasından silmiş burası 1 lig değil parasını almayan topçu ancak bu kadar oynar biz GS 'dan puan almayi zaten beklemiyorduk bizi kahreden futbolcuların duyarsızlığı mücadele etmeyisi rakip oynadı bizim yolcular sadece seyretti bu kadar rezalet olmaz gitmek isteyeni gönder kalsa zaten oynamayacak kalmak isteyenlerle devam ederiz zaten bugün gördük ki bu takım düşmenin en büyük adayı olduğunu bu maçta gösterdi sezon sonu malesef yerimiz belli ama bu gidişat değişir tecrübeli hoca gelir alacaklı futbolcular paralarını alır bir hafta içinde yasak kalkar 4 .5 futbolcu alınırsa bu ligde tutunaniliriz ama çok zor leş kargalarinin diline düştük rezil olduk artık yeteeeeeer.
Kaan
19 Ocak 201922:07
Bırak bu işleri al dolmuşçu git artık
kimsin sen
19 Ocak 201922:03
gençlerde uğur'u ankaragücü'nde ilhan'ı sağ bek oynatmayı deneyerek başarıya ulaşmaya çalışan bir arkadaş olur kendisi. ciddiye almayın fazla söylediklerini. hacettepe'den kovuldu 3.ligde bile takım bulamadı. ama 2.ligde takımı emanet etmediği hocaya süper ligde emanet eden bir başkanımız var. dahi mehmet yiğiner
ASİGÜÇLÜ
19 Ocak 201922:00
Mustafa Kaplan 3.ligde takım bulamadın Ankaragücüne yamandın senden bi halt olmaz
sincanli
19 Ocak 201921:54
Lan.kaplan.bu.futbolcuları. oynatacak.kapasite. yokki.sende.futbolcular.bile.oynamak.istemiyor.oturun.muhasebe.yapın. ne.bekliyorsun.defolu ne. Kardeşim. Haftaya.bu.haftadan. daha.kötü. olacak.ben.bu.görüyorum. 50yillik.ankaragüçlü. olarak.ama.ne.Hikmet. 20no.gözlük. kullanıyorsun. Görüyorsunuz. Böyle. Kadrosu. Cikarmaca.mal.
..
Veysel
19 Ocak 201921:52
SEnde ankaragücümüze yakışmıyorsun hoca gençlerden kovuluyorsun buraya geliyorsun seni istemiyoruz istifa et onur gurur varsa
Krallll
19 Ocak 201921:51
Aylardır ikinci ligdeki takımlarda bile kendine görev bulamayan adama süper lig takımı emanet edersen 6'da yer 20 de yer.
Cankirili Simsar Seco
19 Ocak 201921:49
Bu oduncular senin icin parmagini oynatmaz. Alayi ruhsuz, alayi sahada ne yaptigini bilmeyen cöp. Alihan , Mehmet Sak , Kenan, ilhan bu takimda nasil yer buluyor? Surada kaldi 10-12 gun transfer yoksa bu takim ikinci yarida averaj takimi olur. Sag bek, santrafor, kanat, stoper derken en AZ 5-6 tane IYI KALITE topcu ile takviye yapilamayacaksa birakin yapanlar gelsin.
Şeref Özdemir
19 Ocak 201921:46
Yav işine bak sen nerden geldin böyle büyük bir takıma adını duymamışım sanını duymamışım git işinede ekmeğine bak senle uğraşmayalım birde
GÜÇLÜ
19 Ocak 201921:46
HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BAŞARISIZ TEKNİK DİREKTÖR
HİÇBİR OYUNCU KENDİ MEVKİSİNDE OYMAMADI