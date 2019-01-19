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Kaplan: 6 gol yemek bize yakışmadı
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KAPLAN: 6 GOL YEMEK BİZE YAKIŞMADI

Kaplan: 6 gol yemek bize yakışmadı

6-0 lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklamaları...

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Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, sarı lacivertli ekibin başındaki ilk maçına Galatasaray mücadelesi ile çıktı. Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan, daha sonra deneyimli teknik adam ile yollarını ayırarak takımın başına Bayram Bektaş'ı getiren Ankaragücü, devre arasında Bektaş ile de ayrılık yaşadı ve Mustafa Kaplan ile anlaştı. Kaplan yeni takımının başındaki ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Mücadelenin ardından Mustafa Kaplan önemli değerlendirmelerde bulundu.   

İşte Kaplan'ın maç sonu açıklamaları:

"Maça iyi hazırlanmıştık ama maç başında yediğimiz gol gardımızı düşürdü. 28 dakikada 3 gol yemek bize yakışmadı ve camiamızdan da özür diliyoruz. Değişikliklerin tamamını da sakatlıklardan dolayı yaptık."

"6 gol yemek bize yakışmadı. Belki de hiç olmayacak bir skor. Bunu telafi edeceğiz, biz büyük bir camiayız, bunun altından kalkabiliriz. Büyük sorunlarımız yok, büyük başkanımıza herkesin destek olması lazım."

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16
SİNAN AG.
20 Ocak 201901:43
MUSTAFA KAPLAN 2.LİG HOCASIDIR. SÜPER LİGİ KALDIRAMAZ.YİGİNER BİLE SÜPER LİGİ KALDIRAMADI. YİGİNER DOLMUŞUNU ALSIN KAPLANIDA MUAVİN YAPSIN.
15
Serdar06
19 Ocak 201923:23
Kaplan masal anlatma. Sen bu Ankaragücü kadrosunu hala çözememeşin. İlhandan sağ bek olmaz. Bunu bil. Topu sürekli ayaklarına dolaştıran Kubilaydan forvet olmaz. Topa hakim olamıyor. Bari yürekli gençleri oynat Mahmut Akan gibi. KISACA MUSTAFA KAPLAN senden bu takıma antröner olmaz. Mehmet yiğiner daha fazla rezil olmadan istifa et. Koltuk senin tapulu maçın değil. PARALI gelecek başkan adaylarının önünü aç. Senin yüzünden artık futboldan soğumak üzereyiz. Senin menfaatlerinin ve R eklamından daha önemlidir Büyük Ankaragücü Arması. Lütfen başkanlıktan İSTİFA.
14
YALANDAN HOCA
19 Ocak 201923:23
2.Lig hocasını süperlig hocası diye klübün başına getirirsen adamlar 06 plaka kodunu tabelaya yazıp gönderir.
13
Koroma
19 Ocak 201922:57
La Sen nasi bir adamsin..Kaplanla Yigineri al birini vur oburune. Birak artik baskan bu is senin boyunu asti.
12
ANGARALI
19 Ocak 201922:43
HOCA TARAFTARADA SEN YAKIŞMADIN FUTBOL OYNAYAN VE ANLAYAN AMATÖR BİRİ İLHANI SAĞBEK OYNATMAZ EN AZINDAN BEN BEK ANLAYIŞI OLAN SOLBEK AKANI SAĞBEK OYNATIRIM.EN AZIDAN 442 OYNAR ORTASAHAYI KALABALIK TUTUP GOL YEMEMEYİ YEĞLERDİM SENDEN HOCAFİLAN OLMAZ HEMEN BIRAK BİZ ÜZME SENDE MADARA OLA NEOLUR HOCAM YARIN İSTİFA ET BAŞKANLA BERABER
11
Profesor Oklitus
19 Ocak 201922:34
Dusene bir tekmede ben atayim anlayisini asla sevmem hatta niyetim bu hic degil ancak Yiginer baskanin bence bundan sonra Umutsuzlar Turizmden baska bir vasitasi kalmadi.Bu kulube artik varligi zarar olmaya baslayacak. Ya kulup 1. Lige dusecek Yiginer kahramanken haydut olacak ya da Tesekkurler ile Ankaragucu tarihine bu takimi yoktan vareden yeniden dogusuna vesile olan unutulmaz Efsane baskan olarak gonullerde yasayacak ama kulubu devredecek. Bugunden itibaren Ankaragucu ve Yiginer6 artik karar noktasindadir. Bu boyle biline
10
Aga
19 Ocak 201922:08
Mehmet baskan yanlislardan don artik Bayram gidiyor tecrübeli isim yapmış boca yerine Mustafa hocayı takımın başına getiriyorsun futbolcuların çoğunluğu Ankaragucumuz kafasından silmiş burası 1 lig değil parasını almayan topçu ancak bu kadar oynar biz GS 'dan puan almayi zaten beklemiyorduk bizi kahreden futbolcuların duyarsızlığı mücadele etmeyisi rakip oynadı bizim yolcular sadece seyretti bu kadar rezalet olmaz gitmek isteyeni gönder kalsa zaten oynamayacak kalmak isteyenlerle devam ederiz zaten bugün gördük ki bu takım düşmenin en büyük adayı olduğunu bu maçta gösterdi sezon sonu malesef yerimiz belli ama bu gidişat değişir tecrübeli hoca gelir alacaklı futbolcular paralarını alır bir hafta içinde yasak kalkar 4 .5 futbolcu alınırsa bu ligde tutunaniliriz ama çok zor leş kargalarinin diline düştük rezil olduk artık yeteeeeeer.
9
Kaan
19 Ocak 201922:07
Bırak bu işleri al dolmuşçu git artık
8
kimsin sen
19 Ocak 201922:03
gençlerde uğur'u ankaragücü'nde ilhan'ı sağ bek oynatmayı deneyerek başarıya ulaşmaya çalışan bir arkadaş olur kendisi. ciddiye almayın fazla söylediklerini. hacettepe'den kovuldu 3.ligde bile takım bulamadı. ama 2.ligde takımı emanet etmediği hocaya süper ligde emanet eden bir başkanımız var. dahi mehmet yiğiner
7
ASİGÜÇLÜ
19 Ocak 201922:00
Mustafa Kaplan 3.ligde takım bulamadın Ankaragücüne yamandın senden bi halt olmaz
6
sincanli
19 Ocak 201921:54
Lan.kaplan.bu.futbolcuları. oynatacak.kapasite. yokki.sende.futbolcular.bile.oynamak.istemiyor.oturun.muhasebe.yapın. ne.bekliyorsun.defolu ne. Kardeşim. Haftaya.bu.haftadan. daha.kötü. olacak.ben.bu.görüyorum. 50yillik.ankaragüçlü. olarak.ama.ne.Hikmet. 20no.gözlük. kullanıyorsun. Görüyorsunuz. Böyle. Kadrosu. Cikarmaca.mal. ..
5
Veysel
19 Ocak 201921:52
SEnde ankaragücümüze yakışmıyorsun hoca gençlerden kovuluyorsun buraya geliyorsun seni istemiyoruz istifa et onur gurur varsa
4
Krallll
19 Ocak 201921:51
Aylardır ikinci ligdeki takımlarda bile kendine görev bulamayan adama süper lig takımı emanet edersen 6'da yer 20 de yer.
3
Cankirili Simsar Seco
19 Ocak 201921:49
Bu oduncular senin icin parmagini oynatmaz. Alayi ruhsuz, alayi sahada ne yaptigini bilmeyen cöp. Alihan , Mehmet Sak , Kenan, ilhan bu takimda nasil yer buluyor? Surada kaldi 10-12 gun transfer yoksa bu takim ikinci yarida averaj takimi olur. Sag bek, santrafor, kanat, stoper derken en AZ 5-6 tane IYI KALITE topcu ile takviye yapilamayacaksa birakin yapanlar gelsin.
2
Şeref Özdemir
19 Ocak 201921:46
Yav işine bak sen nerden geldin böyle büyük bir takıma adını duymamışım sanını duymamışım git işinede ekmeğine bak senle uğraşmayalım birde
1
GÜÇLÜ
19 Ocak 201921:46
HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BAŞARISIZ TEKNİK DİREKTÖR HİÇBİR OYUNCU KENDİ MEVKİSİNDE OYMAMADI
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