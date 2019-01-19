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ANKARAGÜCÜ DARMADUMAN...

Ankaragücü darmaduman...

Ankaragücü, ikinci yarının ilk karşılaşmasında Galatasaray'a 6-0 gibi farklı bir skor ile yenildi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Bu galibiyetle ligin ikinci yarısına süper bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekipte Onyekuru, "Hat-trick" yaptı. 

İşte Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın önemli anları... 

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: Galatasaray maça adeta golle başladı. Sağ kanatta Feghouli, ceza sahasında çizgiye inerek topu altı pasa doğru çıkardı. MKE Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Heurtaux'un sırtına çarparak Sinan Gümüş'ün önünde kaldı. Kale sahası içindeki Sinan Gümüş meşin yuvarlağı 51. saniyede ağlara gönderdi: 1-0.

GOL: 21. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin pasıyla kale sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

GOL: 26. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Fernando'yla paslaşarak sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano, topu penaltı noktasının yanındaki Sinan Gümüş'e çıkardı. Sol ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Sinan, kendinini 2., takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.

32. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası önünde Kone'nin kafa şutunda, top kaleci Muslera'nın kucağına gitti.

33. dakikada Belhanda'yla paslaşarak ceza sahasına giren Feghouli'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

49. dakikada Fernando'nun ara pasında topla buluşan Sinan Gümüş, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

56. dakikada Mariano'nun ara pasında Fernando ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fernando'nun vuruşunda açıyı iyi daraltan kaleci Altay Bayındır, iki hamlede topun sahibi oldu.

GOL: 59. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Fernando orta sahada kaptığı topla sarı-kırmızılıları ani atağa çıkardı ve meşin yuvarlağı ceza sahasına sol taraftan giren Onyekuru'yla buluşturdu. Onyekuru, düzgün bir vuruşla topu bir kez daha MKE Ankaragücü filelerine gönderdi: 4-0.

GOL: 63. dakikada Onyekuru rakip ağları 3. kez havalandırdı. Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa arka direkte düzgün bir vuruş yapan Onyekuru, kendisinin 3., takımının 5. golüne imza attı.

73. dakikada Bifouma'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, top direğin dibinden auta gitti.

77. dakikada sağdan ceza sahasına giren ve çizgiye kadar inen Mariano'nun pası sonrası müsait durumdaki Ndiaye'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topu son anda çizgi üzerinde kurtardı.

GOL: 86. dakikada fark 6'ya çıktı. Sağdan ceza sahasına giren Mariano'nun pası sonrası Celil Yüksel'in vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Pozisyonu takip eden Ndiaye voleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0.

90+2. dakikada Belhanda'nın ceza sahası içinden çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon (Dk. 84 Gökay Güney), Marcao, Linnes (Dk. 71 Emre Taşdemir), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 77 Yunus Akgün)

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 26 Kone), Pinto (Dk. 69 Mehmet Sak), Faty, Djedje, Kenan Özer (Dk. 61 Ozokwo), Moulin, Bifouma, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 1 ve 26 Sinan Gümüş, Dk. 21, 59 ve 63 Onyekuru, Dk. 86 Ndiaye (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 4 Moulin, Dk 16 Pinto, Dk. 57 Kenan Özer (MKE Ankaragücü), Dk. 16 Belhanda, Dk. 31 Linnes, Dk. 37 Fernando (Galatasaray)

Kaynak: TRTSPOR ve AA

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kendi takımından utanan adam
19 Ocak 201922:30
Ya kardeşim böyle bir takım olurmu İsmail hoca bu takımı beyin olarakda takım olarada mahalle takımına çevirmiş adamlar defans yapa defans yapa top oynamayı unutmuşlar maalesef gerçekleri söylemek zor ama bu adamların hepsini gönderip genclerle seneye hazırlık yapmaklazım biz mahalle maçı yapıyoruz bu kadar ruhsuz bir adamı bi arada görmedim
1
ALP
19 Ocak 201921:43
MEVKİSİ SAĞ KANAT OLAN BİFOUMA FORVET OYNADI MEVKİSİ SANTRAFOR OLAN KUBİLAYI KANAT OYNATTI BU TEKNİK DİREKTÖR HAYATINDA HİÇ MAÇ YÖNETMEMİŞ HATTA İLHAN PARLAK DEFANS OYNADI . ŞAKA GİBİ
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