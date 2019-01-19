Ankaragücü darmaduman...

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kendi takımından utanan adam

19 Ocak 201922:30

Ya kardeşim böyle bir takım olurmu İsmail hoca bu takımı beyin olarakda takım olarada mahalle takımına çevirmiş adamlar defans yapa defans yapa top oynamayı unutmuşlar maalesef gerçekleri söylemek zor ama bu adamların hepsini gönderip genclerle seneye hazırlık yapmaklazım biz mahalle maçı yapıyoruz bu kadar ruhsuz bir adamı bi arada görmedim