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Afjet Afyonspor 1 - İstanbulspor 1
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AFJET AFYONSPOR 1 - İSTANBULSPOR 1

Afjet Afyonspor 1 - İstanbulspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Afjet Afyonspor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Afjet Afyonspor 1 - İstanbulspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Afjet Afyonspor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin (70' Yasin Yener), Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç, Emre Öztürk, Uğur Akdemir, Metin Yüksel, Ersel Aslıyüksek (81' Aykut Uluç), Onur Toprak, Onurcan Güler (72' Ali Kılıç), Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör:

İstanbulspor: Alperen Uysal, Abdullah Balikuv, Patrick Etoga, Wellington Nascimento, Onur Ural (73' Clesio Bauque), Murat Duruer (79' Halil İbrahim Sönmez), Halil Çolak (63' Slavko Perovic), Onur Ergün, Aldin Cajic, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 17: Murat Duruer (İstanbulspor), DK 87: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 14: Onur Ural (İstanbulspor), DK 83: Cenk Güvenç (Afjet Afyonspor ), DK 90: Abdullah Balikuv (İstanbulspor)

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