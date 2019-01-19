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Osmanlıspor 3 - Boluspor 1
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OSMANLISPOR 3 - BOLUSPOR 1

Osmanlıspor 3 - Boluspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Osmanlıspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-1 kazandı.

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Osmanlıspor 3 - Boluspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Osmanlıspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-1 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer, Hasan Kılıç (74' Ousmane N'diaye), Tortol Lumanza Lembi, Eric Ayuk Mbu, Sinan Kurt (84' Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör:

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Daniel Dimov, Ufuk Budak, Burak Asan (46' Bilal Sebaihi), Mamadou Diarra, Umut Gündoğan (61' İsmail Haktan Odabaşı), Mustafa Durak (77' Batuhan Altıntaş), Yusuf Emre Gültekin, Mutlu Güler, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 4: Burhan Eşer (Osmanlıspor), DK 33: Burhan Eşer (Osmanlıspor), DK 45: Mustafa Durak (Boluspor), DK 81: Sinan Kurt (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 12: Guido Kocer (Boluspor), DK 21: Tortol Lumanza Lembi (Osmanlıspor), DK 57: Ufuk Budak (Boluspor), DK 80: Mutlu Güler (Boluspor)

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