Gazişehir Gaziantep FK 0 - Denizlispor 1
Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Denizlispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan, Prince Segbefia (80' Elmar Bjarnason), Kerim Avcı, Rydell Poepon (56' Seifedin Chabbi), Yonathan Del Valle, Oğulcan Çağlayan (71' Rıdvan Şimşek)
Teknik Direktör:
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Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Deniz Vural, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Aissati (90' Burak Altıparmak), Recep Niyaz (81' Marc Kibong Mbamba), Alperen Babacan, Burak Çalık (75' Muhammet Ertürk), Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 38: Ziya Alkurt (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 59: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 73: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 80: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK)
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