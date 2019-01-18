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Adana Demirspor 1 - K Karabükspor 0
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ADANA DEMİRSPOR 1 - K KARABÜKSPOR 0

Adana Demirspor 1 - K Karabükspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Adana Demirspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

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Adana Demirspor 1 - K Karabükspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Adana Demirspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Kaan Kanak (78' Joher Rassoul), Emre Uğur Uruç, Semih Güler, Tayyib Talha Sanuç, Anderson, Jonathan Legear, Jakub Kosecki (46' Emre Nefiz), Vedat Bora, Erdal Öztürk (46' Orhan Taşdelen), Pote

Teknik Direktör:

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Arda Belen, Ahmet Karadayı, Emre Eser, Cihan Aydın (78' Arif Bostancı), Hüseyin Topbaş (85' Melih Berat Arslan), Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 82: Pote (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 16: Can Sıkılmaz (K Karabükspor), DK 27: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 50: Vedat Bora (Adana Demirspor)

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