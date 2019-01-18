Adana Demirspor 1 - K Karabükspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Adana Demirspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Kaan Kanak (78' Joher Rassoul), Emre Uğur Uruç, Semih Güler, Tayyib Talha Sanuç, Anderson, Jonathan Legear, Jakub Kosecki (46' Emre Nefiz), Vedat Bora, Erdal Öztürk (46' Orhan Taşdelen), Pote
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K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Arda Belen, Ahmet Karadayı, Emre Eser, Cihan Aydın (78' Arif Bostancı), Hüseyin Topbaş (85' Melih Berat Arslan), Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 82: Pote (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Can Sıkılmaz (K Karabükspor), DK 27: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 50: Vedat Bora (Adana Demirspor)
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