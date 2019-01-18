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İşte Ankaragücü'nün Galatasaray maçı kadrosu
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İŞTE ANKARAGÜCÜ'NÜN GALATASARAY MAÇI KADROSU

İşte Ankaragücü'nün Galatasaray maçı kadrosu

Mustafa Kaplan yönetimindeki Ankaragücü'nün Galatasaray karşısında sahada yer alacak olan kadrosu belli oldu.

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Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Ankaragücü’nde İstanbul kafilesinde hangi oyuncuların yer alacağı belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde takımın başına geçen Teknik Direktör Mustafa Kaplan’ın Belek’teki çalışmalar sonrasında hazırladığı kadroda, son dönemdeki maddi sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen ancak alacaklarını alan El Kabir ve Bifouma da yer aldı.

Mehmet Yiğiner’in son yaptığı açıklamada, dizindeki kıkırdak kemiğinin rahatsızlığını belirttiği İtalyan oyuncu Alessio Cerci’nin kadroda bulunması dikkat çekti.

Devre arası kamp çalışmalarında sakatlıklarla boğuşan ama son günlerde takımla beraber antrenmanlara başlayan Sedat Ağçay ve Mehmet Sak da bu maçın kadrosunda bulundu.

Öte yandan, sezon başında TFF’ye gönderilen takım kadrosunda bulunmayan ancak Ankaragücü’nün lisanslı oyuncusu olan Nijeryalı oyuncu Nduka Ozokwo’nun da belirlenen kadroda yer almasının ardından ikinci yarıdaki maçlarda bu oyuncudan faydalanılacağı tahmin ediliyor. Sezon başında yabancı kotadan dolayı takım kadrosundan  çıkarılan Nduka’nın, yabancı oyuncular Putsila ve Kehinde’nin takımdan ayrılması nedeniyle TFF’ye tekrar bildirildiği öğrenildi.

Sakatlığı uzun süredir devam eden Kaleci Hopf, Erdem Özgenç ve Yalçın Ayhan maçın kadrosunda yer alamadı.

Ankaragücü’nün Galatasaray karşısındaki kadrosu şu şekilde: Korcan Çelikay, Altay Bayındır, Thomas Heurtaux, Alihan Kubalas, Bakary Kone, Kaan Uykur, Mahmut Akan, Mehmet Sak, Tiago Pinto, Brice Djedje, Ricardo Faty, Thibault Moulin, Koulosso Bifouma, Sedat Ağçay, Ender Aygören, Kenan Özer, İlhan Parlak, Kubilay Kanatsızkuş, Nduka Ozokwo, Alessio Cerci ve El Kabir

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Şakir
18 Ocak 201922:22
Hani Mustafa Kaplan'ın belirlediği maç kadrosu ? 21 kişilik kadro ile 3 sakat oyuncudan başka Ankaragücü'ne kayıtlı futbolcu var mı ?
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