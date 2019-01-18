Ankaragücü'ne sonunda MKE'den destek geldi

Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile deplasmanda oynanacak maç ile beraber formadaki göğüs sponsorunun "MKE" olacağı açıklandı.

Yapılan açıklamanın tam metni şu şelilde:

"19.01.2019 Tarihinde Galatasaray maçında takımımız formasının ön yüzünde “Ankaragücü Taraftarları” yazılı forma ile çıkmayı kararlaştırmıştık ancak Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile yapılan görüşmeler neticesinde sezonun tamamı ile ilgili sponsorluk anlaşması sağlanması yönünde gelişmeler yaşanmış ve sponsorluk için Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna tarafımızdan başvuru yapılmıştır. Bu nedenle Galatasaray maçına Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun ismini taşıyan forma ile sahaya çıkılacaktır.

Camiamıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur"