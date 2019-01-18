﻿
Ankaragücü'ne sonunda MKE'den destek geldi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NE SONUNDA MKE'DEN DESTEK GELDİ

Ankaragücü'ne sonunda MKE'den destek geldi

Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile deplasmanda oynanacak maç ile beraber formadaki göğüs sponsorunun "MKE" olacağı açıklandı.

5376 Okunma

Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile deplasmanda oynanacak maç ile beraber formadaki göğüs sponsorunun "MKE" olacağı açıklandı.

Yapılan açıklamanın tam metni şu şelilde:

"19.01.2019 Tarihinde Galatasaray maçında takımımız formasının ön yüzünde “Ankaragücü Taraftarları” yazılı forma ile çıkmayı kararlaştırmıştık ancak Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile yapılan görüşmeler neticesinde sezonun tamamı ile ilgili sponsorluk anlaşması sağlanması yönünde gelişmeler yaşanmış ve sponsorluk için Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna tarafımızdan başvuru yapılmıştır. Bu nedenle Galatasaray maçına Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun ismini taşıyan forma ile sahaya çıkılacaktır.

Camiamıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur"
Türkiye statlarıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı
1
İşte Ankaragücü'nün Galatasaray maçı kadrosu
Ankaragücü ile Galatasaray 96. randevuda
2
Ankaragücü'nde cezalı yok, iki sakat var
4
Başkan Yiğiner, tribün liderleri ile bir araya geldi
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
Usta
18 Ocak 201920:50
MKE nihayet takımını hatırladı buda bir gelişme miktar ne kadar bilmiyorum ama darısı Ankaragucumuzun inatla görmemezlikten gelenlere inşallah şubat öncesi para gelir yaramış merhem olur
1
gucluler
18 Ocak 201917:35
Yiginer.bey.transfer.yasağını. kaldırılsın. İnşallah. Artık. Mazeret te.yok.şimdi. ne.diyeceksiniz. merak.ediyoruz.tüm. taraftar.olarak
﻿