Duayen Başkan Cavcav, mezarı başında anılacak

Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav, ölümünün ikinci yıldönümünde mezarı başında anılacak.
Başkent ekibinin Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulunun, 22 Ocak 2019 tarihinde Cebeci Asri Mezarlığına giderek kabri başında merhum başkanı dualarla anacağı açıklandı.
Yaklaşık 40 sene aralıksız olarak Gençlerbirliği'nde başkanlık yapan İlhan Cavcav, 2017 yılında vefat etmişti. TSYD Ankara Şubesi, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile İlhan Cavcav Futbol Turnuvası'nın düzenleneceğini açıklamıştı. Çekilen kura sırasında turnuvanın final maçının merhum başkanın ölüm yıldönümüne denk gelen tarih olan 22 Ocak'ta yapılacağı duyurulmuştu.
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