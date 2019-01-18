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Ankaragücü'nde cezalı yok, iki sakat var
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ANKARAGÜCÜ'NDE CEZALI YOK, İKİ SAKAT VAR

Ankaragücü'nde cezalı yok, iki sakat var

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak.

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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Yalçın Ayhan ve Erdem Özgenç maçta forma giyemeyecek.

Ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampta bulunan sarı-lacivertliler bugün saat 15.00'te İstanbul'a hareket edecek.

Mustafa Kaplan, ilk maçına çıkacak

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ile ilk maçına çıkacak.

Süper Lig'e teknik direktör İsmail Kartal ile başlayan başkent ekibi, 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçının ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı. Kartal'ın ardından göreve teknik direktör Bayram Bektaş getirildi.

Bektaş ile Göztepe maçına çıkan ve 3-0 kaybeden MKE Ankaragücü, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gitti. Yaşanan gelişmelerin ardından Bayram Bektaş da kulüple yollarını ayırdı.
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serdar06
18 Ocak 201921:35
Kadro yetersiz. Futbolcular motive değil. Çünkü paraları ödenmiyor. İşçi parasını alamazsa çalışmaz yani oynamaz. Başkan ve yönetim kurulu parasız. Kulübü yönetemiyor. Bu takıma fazla ümit bağlayıp da üzülmeyelim. Bu kadro bizi taraftarı güldüremez maalesef.
1
defansa dikkat
18 Ocak 201914:36
ilk maçta oynananacak oyundan ziyade alınacak puan çok önemli . hele defansın iki önemli ismi sakatken. son haftalarda gol atmayı unutmuştuk ama gol de yemeye başlayınca puanı da unutmuştuk. ama kartalın bilerek rakibe topu verme taktiği ile değil
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