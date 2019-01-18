Başkan Yiğiner, tribün liderleri ile bir araya geldi

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, tribün liderleri ile bir araya gelerek kulübün son durumu hakkında bilgiler verdi.

Yaptığı konuşmanın ardından tribün liderlerinin söz hakkı alarak yönelttiği sorulara cevap veren Başkan Yiğiner, Ankaragücü'nde don dönemde neler olduğunu teker teker anlattı.

Özellikle son 6 aydaki gelir ve gider tablosunu paylaşayn Yiğiner, son 18 günde de futbolculara 6,5 milyon para ödendiğini belirtti.

Transfer yasağının kaldırılması için 6 milyon lira paraya ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Yiğiner, yaklaşık 10 milyon lira destek bulursak hem yasağı kaldırıp hem de yeni transferleri takıma kazandırabileceklerini söyledi.

Mevcut oyunculardan El Kabir'in parasını yatırdıklarının altını çizen Başkan Yiğiner, "Kendisi 'takımda en çok parayı ben kazanmam lazım' diyerek bizden sözleşmesinde yenileme istedi. Biz de kendisine, 'Attığı gol, yaptığı asist ve oynayacağı maç sayısı kadar ek para verelim' dedik. Bu şekilde gönlünü almaya çalıştık. Başka türlüsünü yapamayız, daha ne olacak?" diye konuştu.

Başkan adayı olduğunu açıklayan Murat Ağcabağ'a ithafen de konuşan Başkan Yiğiner, "5 senedir bir trafoyu yerinden kaldırmaya gücü yetmeyen bir insan, Ankaragücü'ndeki transfer yasağını nasıl kaldıracak?" diye sordu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'in taraftar liderleri ile yaptığı bu toplantıda yapılan tüm konuşmanın videosu: