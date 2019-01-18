﻿
Başkan Yiğiner, tribün liderleri ile bir araya geldi
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAŞKAN YİĞİNER, TRİBÜN LİDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, tribün liderleri ile bir araya gelerek kulübün son durumu hakkında bilgiler verdi.

2163 Okunma

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, tribün liderleri ile bir araya gelerek kulübün son durumu hakkında bilgiler verdi.

Yaptığı konuşmanın ardından tribün liderlerinin söz hakkı alarak yönelttiği sorulara cevap veren Başkan Yiğiner, Ankaragücü'nde don dönemde neler olduğunu teker teker anlattı.

Özellikle son 6 aydaki gelir ve gider tablosunu paylaşayn Yiğiner, son 18 günde de futbolculara 6,5 milyon para ödendiğini belirtti.

Transfer yasağının kaldırılması için 6 milyon lira paraya ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Yiğiner, yaklaşık 10 milyon lira destek bulursak hem yasağı kaldırıp hem de yeni transferleri takıma kazandırabileceklerini söyledi.

Mevcut oyunculardan El Kabir'in parasını yatırdıklarının altını çizen Başkan Yiğiner, "Kendisi 'takımda en çok parayı ben kazanmam lazım' diyerek bizden sözleşmesinde yenileme istedi. Biz de kendisine, 'Attığı gol, yaptığı asist ve oynayacağı maç sayısı kadar ek para verelim' dedik. Bu şekilde gönlünü almaya çalıştık. Başka türlüsünü yapamayız, daha ne olacak?" diye konuştu.

Başkan adayı olduğunu açıklayan Murat Ağcabağ'a ithafen de konuşan Başkan Yiğiner, "5 senedir bir trafoyu yerinden kaldırmaya gücü yetmeyen bir insan, Ankaragücü'ndeki transfer yasağını nasıl kaldıracak?" diye sordu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'in taraftar liderleri ile yaptığı bu toplantıda yapılan tüm konuşmanın videosu:

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - VİDEO
Türkiye statlarıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı
1
İşte Ankaragücü'nün Galatasaray maçı kadrosu
2
Ankaragücü'ne sonunda MKE'den destek geldi
Ankaragücü ile Galatasaray 96. randevuda
2
Ankaragücü'nde cezalı yok, iki sakat var
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
4
serdar06
18 Ocak 201920:15
Para bulup transfer yasağını kaldıracakmış.Bu masallara karnımız yok. Murat Ağcabay Ankaragücülü yönetemezmış. Adam açıklama yaptı. PARAYLA geliyorum diye. 35 milyonla.Şans vermek lazım. Ama sen yakın çevreni kulübe üye yapıp delege kontrolü sağlamışsın. Kulubun tapusunu almışsın. Paran yok. Futbolculara ödeme yapamıuon. Takım zor durumda. Böyle başkanlık yapılmaz. AĞCABAYA hüveniyoz. BAŞKAN olmasını dört gözle bekliyoz
3
Ekrem
18 Ocak 201919:39
Yazık size bedava kombine verdikleri oradadır gece konduda kaç kişi kombine almıştır yine susturacaklar Alanya macında kim takar grupları göreceğiz bakalım
2
yılmaz
18 Ocak 201917:15
kulübün anahatarını menajerlere verirsen onlarda seni böyle dolandırır. Şimdi dolandırma sırası kaplan'da , ismail hoca ve menajer dostları gibi vurgununu yapar gider.
1
Kaan
18 Ocak 201915:16
Diğer bir yana yalan oldu gecekondu yazıklar olsun Galatasaray 3 atarken bağırıyorlardı şimdi ne oldu bir ses çıkaramadınız ne başkana ne kombine fiyatlarına
﻿