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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
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SÜPER LİG'DE 18. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 18. hafta heyecanı Akhisar'da başlıyor. Ligde 18. haftanın hakemleri belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 18. hafta heyecanı Akhisar'da başlıyor. Ligde 18. haftanın hakemleri belli oldu.

İşte 18. haftanın hakemleri: 

18 Ocak Cuma:

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar) Ümit Öztürk

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir) Ali Palabıyık

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya) Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom) Alper Ulusoy

20 Ocak Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) Mete Kalkavan

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park) Halil Umut Meler

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye) Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) Mustafa Öğretmenoğlu
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