Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 18. hafta heyecanı Akhisar'da başlıyor. Ligde 18. haftanın hakemleri belli oldu.
İşte 18. haftanın hakemleri:
18 Ocak Cuma:
20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar) Ümit Öztürk
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir) Ali Palabıyık
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya) Özgür Yankaya
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom) Alper Ulusoy
20 Ocak Pazar:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park) Halil Umut Meler
21 Ocak Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye) Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) Mustafa Öğretmenoğlu
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