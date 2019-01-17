1. Lig'de 18. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
18 Ocak Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: Alper Çetin
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Osmanlıspor-Boluspor: Süleyman Abay
20 Ocak Pazar:
13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
13.30 Ümraniyespor-Altay: Zorbay Küçük
16.00 Eskişehirspor-Giresunspor: Onur Özütoprak
19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok: Murat Erdoğan
21 Ocak Pazartesi:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: Erkan Engin
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