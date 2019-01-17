﻿
Süper Lig'de haftanın maç programı
﻿
Site İçi Arama
﻿

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de haftanın maç programı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı 18 Ocak Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

1203 Okunma

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı 18 Ocak Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 24 Aralık 2018'de oynanan iki maçla başlayan devre arası, 18 Ocak Cuma günü yapılacak tek maçla bitecek.

Futbolseverlerin 24 gün süren lig hasreti, Akhisar'da yapılacak Akhisarspor-Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.

Ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

18 Ocak Cuma:

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

20 Ocak Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Puan durumu

Ligde ilk yarının sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17  10  22  14  35 
2.  TRABZONSPOR 17  32  22  10  29 
3.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 17  26  16  10  29 
4.  KASIMPAŞA 17  37  28  29 
5.  GALATASARAY 17  30  21  29 
6.  ANTALYASPOR 17  19  21  -2  27 
7.  BEŞİKTAŞ 17  28  23  26 
8.  ATİKER KONYASPOR 17  23  20  25 
9.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 17  24  23  24 
10.  GÖZTEPE 17  18  19  -1  22 
11.  BURSASPOR 17  17  17  21 
12.  MKE ANKARAGÜCÜ 17  17  26  -9  20 
13.  İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 17  15  25  -10  19 
14.  AYTEMİZ ALANYASPOR 17  13  22  -9  18 
15.  AKHİSARSPOR 17  19  26  -7  17 
16.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR  17  16  22  -6  16 
17.  FENERBAHÇE 17  16  24  -8  16 
18.  ÇAYKUR RİZESPOR 17  19  28  -9  12
 

Transfer döneminin bitmesine 14 gün kaldı

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin bitmesine 14 gün kaldı.

FIFA kuralları gereği 4 Ocak'ta başlayan ve 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.
İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nın kuraları çekildi
5
Mustafa Kaplan, Ankaragücü'nde 7. dönemine başlıyor
"TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" başlıyor
21
Mehmet Yiğiner: "Şubat'ta destek gelecek, endişe edilmesin!"
4
Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile ilk idman yapıldı
15
"Ankaragücü, bu yükün altından kalkacaktır"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿