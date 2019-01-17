1. Lig'de haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı 18 Ocak Çarşamba günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Ligde 24 Aralık 2018'de yapılan tek maçla girilen 24 günlük devre arası, 18 Ocak Çarşamba günü Adana'da oynanacak Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla sona erecek.
Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın programı şöyle:
18 Ocak Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)
16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)
20 Ocak Pazar:
13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)
21 Ocak Pazartesi:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)
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