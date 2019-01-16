Mustafa Kaplan, Ankaragücü'nde 7. dönemine başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı başlamadan teknik heyet değişikliğine giden Ankaragücü, takımın başına Ankara futbolunu yakından tanıyan bir isim olan Mustafa Kaplan’ı getirdi.

52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Ankaragücü’nde 2003 yılından beri farklı dönemlerde çeşitli görevlerde bulunarak başkent ekibine önemli katkılar sağladı.

İlk kez Tevfik Lav’ın yanında çalıştı

Teknik adamlık kariyerine takım antrenörlüğü unvanı ile başlayan Mustafa Kaplan, ilk görevine de 2003-04 sezonunda Ankaragücü’nde başladı. O dönem sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapan Tevfik Lav’ın yardımcılığında bulunan tecrübeli teknik adam, böylelikle ilk görevine ‘merhaba’ dedi. Yaklaşık 16 senedir teknik adamlık görevinde bulunan Mustafa Kaplan, 2004 yılında hayatını kaybeden Tevfik Lav hakkında da birçok kez, ‘Üzerimde çok emeği var’ yorumunda bulundu.

2005-06 sezonunda da Ankaragücü’nde çalışmaya devam eden Mustafa Kaplan, takımın başındaki teknik adam Adnan Şentürk’ün yardımcılığını yaptı. 2008-09 sezonunda Hakan Kutlu’nun ekibinde yer alan deneyimli isim, 2009-2010 sezonunun başında da Hikmet Karaman’ın teknik heyetinin içinde bulundu.

2012-13 sezonunda olumlu futbolu ile takdir topladı

2012-13 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Ankaragücü’nde ilk kez teknik direktörlük görevinde bulunan Mustafa Kaplan, ligin 12. haftası öncesinde 4 puanla aldığı ve genç bir kadroya sahip takımı ile sezon sonunda toplamda 29 puan topladı. Ligin son 2 haftasına kadar ligde kalma ümidini canlı tutmayı sağlamayı başaran Mustafa Kaplan, genç ve birçoğu yeni profesyonel olmuş isimlerle oynattığı olumlu futbolla takdirleri üzerinde topladı.

7. dönemine başlıyor

Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, 2014-15 sezonunda 2. Lig’de mücadele eden Başkent ekibiyle 10 lig maçına çıkıp devre arasında yolları ayırmıştı. 4 yıl 1 ay sonra tekrar sarı-lacivertli takımın başına geçen Mustafa Kaplan, Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile yapılacak karşılaşma ile Ankaragücü’nde 7. dönemini başlatmış olacak.

Daha önce 6 ayrı dönemde Ankaragücü’nde çalışan Mustafa Kaplan, sırasıyla Hacettepe, Gençlerbirliği ve Giresunspor takımlarında da teknik direktörlük yaptı. Bu sezonun ikinci yarısı itibarıyla Ankaragücü’nü çalıştıracak olan Mustafa Kaplan’ın yardımcılığını Erhan Namlı, Murat Türksoy, Güven Kılıç ve Özgür Doğramacı yapacak.