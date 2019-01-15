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"TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" başlıyor
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"TSYD ANKARA ŞUBESİ İLHAN AĞABEY FUTBOL TURNUVASI" BAŞLIYOR

"TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" başlıyor

TSYD Ankara, İlhan Cavcav”n ölümünün ikinci yıl dönümünde “TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası” düzenleyecek.

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TSYD Ankara, İlhan Cavcav”n ölümünün ikinci yıl dönümünde “TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası” düzenleyecek.

Gençlerbirliği kulübü, İlhan Cavcav Tesislerinde 21-22 Ocak tarihlerinde organize edilecek turnuvaya Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Keçiörengücü ve Etimesgut Belediyespor kulüplerinin 16 yaş altı futbol takımları katılacak.

Turnuvanın kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımıyla 16 Ocak’ta TSYD Ankara Şubesi Konferans Salonunda saat 11:00’de yapılacak.
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