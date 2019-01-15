Korkmaz ve Özdeş 90 dakikayı değerlendirdi

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 3-3 sona eren karşılaşmayı değerlendirdi.

Korkmaz, maçta genç ve sakatlıktan yeni çıkan oyunculara forma şansı verdiğini belirtti.

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Korkmaz, "Öne geçtik ama maalesef sonunda sahadan beraberlikle ayrıldık. Üç kenar toptan gol yedik. Aslında olmaması gereken bir şey ama futbolda olan şeyler. Genç futbolcularımı ve sakatlıktan çıkan oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Korkmaz, "VAR olmalı. Bazen aleyhimize bazen de lehimize oluyor. Hak edene hakkını veren bir sistem. Biraz daha çabuk işlemesi lazım. Biraz fazla durağan oluyor. Dolayısıyla olması gereken bir şey." ifadelerini kullandı.

- Özdeş: "Avantajlı skor elde ettik"

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Antalyaspor karşısında istedikleri oyunu sergilediklerini ve avantajlı bir skor elde ettiklerini aktardı.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Özdeş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstediğimiz oyunu oynadık. Skoru biz bulacakken kalemizde iki gol gördük. Kapalı savunmayı aşmak için devre arası plan yaptık. İkinci yarı golle karşılık bulmalıydı ki 2-0'dan 2-2'ye gelmek önemliydi. Oyunu son ana kadar oynamak önemliydi. Oyuncularım bunu gerçekleştirdi. Burada avantajlı skor elde ettik. Amacımız, avantajlı skoru evimizde kullanmak ve çeyrek finale kalmak. Bu sezon sonunda hem üst sıralarda olacak ve kupayı sonuna kadar kovalayacak bir Göztepe olacak."