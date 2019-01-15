Cedric Bakambu'dan Bursaspor formalı paylaşım

Bursaspor'un eski futbolcusu Cedric Bakambu, bu kez de yeşil beyaz formalı paylaşımıyla taraftarın gönlünü fethetti.
Her fırsatta Bursaspor sevgisini dile getiren ve dünyanın önde gelen futbolcularını Bursaspor'a çağıran Kongolu oyuncu, Bursaspor formasıyla paylaşım yaptı.
Video özellikle yeşil beyazlı taraftarlardan yoğun ilgi görürken, taraftarlardan Bakambu'ya destek mesajları yağdı.
Bursaspor'un 2014/15 sezonunda formasını terleten Cedric Bakambu, o sezon sonunda İspanya'nın Villarreal Kulübü'ne 7.5 milyon Euro'ya transfer olmuş, daha sonra da 40 milyon Euro'luk bir rakama Çin'in BJ Sinobo Guoan Kulübü için Çin'in yolunu tutmuştu.
Bakambu daha önce de Mesut Özil, Ricardo Quaresma ve Chris Mavinga'ya Bursaspor'a gelmesi yönünde davette bulunmuştu.
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