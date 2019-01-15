İtalya'nın en süperi belli oluyor

31. kez yapılacak İtalyan Süper Kupası’nın finalinde Juventus ile Milan karşı karşıya gelecek.

Çizmenin klasiği, çizmenin zirvesi. İtalya’nın süper gücü kim? Milan mı, Juventus mu?

Sezonun ilk kupasını iki takımdan biri kaldıracak. Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak Juventus ile Milan arasındaki İtalyan Süper Kupa maçı, yarın saat 20.30‘da TRTSPOR’da yayınlanacak.

1988 yılından bu yana yapılan kupayı 13 kez Juventus, 10 kez Milan kaldırdı. Her iki takım İtalyan Süper Kupası finalinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Süper Kupa Milano’ya mı Torino’ya mı gidecek?

İtalyan Süper Kupası 10. kez yurtdışında oynanacak. Kupaya Suudi Arabistan'ın Cidde kenti ilk kez ev sahipliği yapacak.