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ANTALYA'DA GOL DÜELLOSU

Antalya'da gol düellosu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

9. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan ilerleyen Harun Alpsoy'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

30. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşup ceza sahasına giren Drole, Kadu'yu çalımlayıp, kaleci Eren Bilen'in solundan topu filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor, 2-0 önde tamamladı.

50. dakikada Göztepe, farkı 1'e indirdi. Borges'in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Ngando'nun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın uzandığı köşeden ağlara gitti: 2-1

58. dakikada konuk ekip, skora eşitlik getirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest atışı kullanan Yasin Öztekin'in ortasında, ceza sahasında Kadu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2

68. dakikada Titi'nin ceza sahasında Sergen Yatağan'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. 69'uncu dakikada penaltıyı kullanan Mevlüt Erdinç, takımını öne geçiren golü kaydetti: 3-2

85. dakikada Halil İbrahim Sevinç'in Kadu'ya ceza sahasında müdahalesinde önce oyunu devam ettiren maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada Borges, penaltıyı gole çevirdi: 3-3

Maç, 3-3 sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Celustka (Dk. 46 Mustafa İnan), Chico, Musa Nizam, Birkan Öksüz (Dk. 87 Cissokho), Harun Alpsoy, Charles, Sergen Yatağan (Dk. 77 Halil İbrahim Sevinç), Drole, Mevlüt Erdinç

Göztepe: Eren Bilen, Titi, Kadu, Grillo (Dk. 71 Berkan Emir), Poko, Ngando (Dk. 71 Deniz Kadah), Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Gouffran (Dk. 46 Yasin Öztekin), Borges, Jerome

Goller: Dk. 9 ve 69 (Penaltıdan) Mevlüt Erdinç, Dk. 30 Drole (Antalyaspor), Dk. 50 Ngando, Dk. 58 Kadu, Dk. 86 Borges (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 83 Jerome (Göztepe)
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