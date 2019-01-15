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Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği'ne aday
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FATİH ÇİNTİMAR, AVRUPA ATLETİZM BİRLİĞİ'NE ADAY

Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği'ne aday

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, nisan ayında yapılacak Avrupa Atletizm Birliği (EA) Seçimli Genel Kongresi'nde yönetim konseyi için aday oldu.

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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, nisan ayında yapılacak Avrupa Atletizm Birliği (EA) Seçimli Genel Kongresi'nde yönetim konseyi için aday oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkan Çintimar, 12-14 Nisan tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek EA Seçimli Genel Kongresi'nde konsey üyesi olabilmek için seçime girecek.

Genel kongrede, 2019-2023 dönemi için EA başkanı, EA konsey üyeleri ve komisyon üyeleri seçilecek. EA seçiminde, 51 üye ülkenin statü gereği birer oy hakkı bulunuyor.

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