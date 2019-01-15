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Boluspor-Galatasaray maçı ertelendi
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BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ

Boluspor-Galatasaray maçı ertelendi

Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

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Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, karşılaşmayı iptal ettiğini açıkladı
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