Mehmet Yiğiner: "Şubat'ta destek gelecek, endişe edilmesin!"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, son dönemde gündemden düşmeyen maddi sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Yiğiner, “Biz yılmadan camiamıza hizmet edeceğiz. Taraftarlarımız hiç endişe etmesin” dedi.

“Bayram Bektaş’a iki yolu anlatmıştık”

Yaklaşık 1 ay önce takımın başında getirdiği Bayram Bektaş yolları ayıran Ankaragücü’nde Başkan Yiğiner, “Bayram Bektaş ile anlaşmadan önce kendisine, ’Bir yerlerden gelecek paralarımız var, sponsorluktan gelen paralarla oluşacak az bir dokunuşla biz bu işi hallederiz ve yasağı kaldırırız’ demiştik. Bu da olmazsa ikinci planımızı da kendisine aktararak, ‘Mevcut kadro ile yola devam ederiz’ demiştik. Bu ikisi dışında başka bir yol söylemedik. Bu düşünce ile kampa giden hocamız, bazı oyuncularımıza ödeme yapmamıza rağmen birçok takımdan transfer teklifi gelmesi nedeniyle biraz huzursuz oldu. Birçok futbolcumuzun da sakatlığı devam ediyor. Zannedersem Bayram hoca, bu durumdan rahatsız olduğu için benimle görüşme isteğinde bulundu. Görüşme sonunda, helalleştik ve yollarımızı ayırdık. İkimiz de bu durumu anlayışla karşıladık.” diye konuştu.

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“Mustafa Kaplan, bildiğimiz bir isim”

Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan hakkında konuşan Yiğiner, “Mustafa Kaplan, bizim bildiğimiz ve daha önce de beraber çalıştığımız bir teknik direktör. Daha önce Gençlerbirliği’nde de 2 ayrı dönem çalıştı. Onu göreve getirdik. “ dedi.

“3-4 milyon lira daha oyunculara ödeyeceğiz”

Yönetimsel anlamda iyi çalışarak mevcut kadroyu korumak istediklerinin altını çizen Yiğiner, “Son 14 günlük süreçte hiçbir gelir olmadan 4 milyon 650 bin liralık bir ödeme gerçekleştirdik. En geç bir hafta içerisinde 3-4 milyon lira aralığında yeni bir kaynak daha oluşturup oyuncuların alacaklarını ödeyeceğiz. Yerli oyuncularımızın da alacaklarının bir kısmını ödeyip takımda kalmalarını sağlayacağız. Yabancı oyuncularımızdan Faty’nin alacağını da 1-2 gün içinde ödeyeceğiz. Devamlı ödeyerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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“Şubat ayında destek gelecek”

Yıllardan beri gelen borçları da ödemeye devam ettiklerini belirten Başkan Yiğiner, “Ödenmeyecek bir borcumuz kalmadı, az bir dokunuş olduğu takdirde yasağı da kaldırırız, yeni transferleri de yaparız. Ankaragücü’nde son dönemdeki problemleri oluşturan kişiler, şubat ayında bize destek geleceğini bildiği için o dönem öncesinde bizi karıştırmaya çalışıyorlar. Taraftarlarımız bu isimlerin bir kısmını çok iyi öğrendi. Biz, yılmadan camiamıza hizmet edeceğiz. Taraftarlarımız hiç endişe etmesin. Gün doğmadan neler doğar. Bizler de taraftarlarımız kadar Ankaragücü’nün başarılı olmasını istiyoruz” diye konuştu.