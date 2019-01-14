Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile ilk idman yapıldı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Antrenman, Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan gözetiminde gerçekleşti. Dar alanda çabuk pas çalışması ile antrenmana başlayan oyuncular, daha sonra 4 grup halinde pres çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maç ile sonlandı.
Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan’ın yardımcılığını Erhan Namlı, Özgür Doğramacı, Murat Türksoy ve Güven Kılıç yapacak.
Sarı-Lacivertli takım, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.