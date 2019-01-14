Foto Albümü Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile ilk idman yapıldı 8 FOTO

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Antrenman, Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan gözetiminde gerçekleşti. Dar alanda çabuk pas çalışması ile antrenmana başlayan oyuncular, daha sonra 4 grup halinde pres çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maç ile sonlandı.

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan’ın yardımcılığını Erhan Namlı, Özgür Doğramacı, Murat Türksoy ve Güven Kılıç yapacak.

Sarı-Lacivertli takım, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.