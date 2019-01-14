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"Ankaragücü, bu yükün altından kalkacaktır"
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"ANKARAGÜCÜ, BU YÜKÜN ALTINDAN KALKACAKTIR"

"Ankaragücü, bu yükün altından kalkacaktır"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, Başkent ekibinin gündemini değerlendirdi.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, TRT Spor'a bağlanarak gündemi değerlendirdi. 

Takım üzerinde ciddi oyunlar oynandığını iddia eden Başkan Yiğiner, "Bir destek almadan elimizdeki futbolcuların parasını ödediğimiz için transfer yapamadık. Bu takım üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor. Sponsorluk anlaşmaları bu sene neden yapılmıyor?" diye sordu.

Mehmet Yiğiner: "Sponsorluk gelirse..."

Eşit şartlarda mücadele edemediklerini vurgulayan Başkan Yiğiner, "Tek derdimiz bu. Bizim sponsorluk anlaşmalarımız yapılırsa transfer yapılır eğer olmazsa mevcut oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Ankaragücü bu lige katar. Desteklenmesi ve yaşaması lazım." dedi.

Süper Lig'deki bütün kulüpler havlu atmış durumda olduğunu belirten Yiğiner, "Devletin vermediği sponsorluğu özel firma vermiyor. Böyle bir ortam Türkiye'de mevcut değil. Bizim bu kulübü aldık, yüzlerce dosyayı kapattık. Kulübün kimler tarafından bu hale geldiğini herkes biliyor. Bütün kulüpler havlu atmış durumda." şeklinde konuştu.

Mustafa Kaplan: "Bu camia bunların altından kalkacaktır"

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ise Ankaragücü'nü en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacaklarını ifade etti.

Mustafa Kaplan, "Benim başkanım Mehmet Yiğiner'dir. Bize böyle bir görev verildi, biz de elimizi taşın altına koyduk. Daha önce Ankaragücü ile çalışmıştık. Antalya'da çalışmalarımız devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok burada. Ankaragücü büyük bir camia. Başkanımızın 6 yıl içinde neler yaptığını en iyi bilenlerden biriyim. Bu takımın nereden nerelere geldiği belli." dedi.

Şu anda Süper Lig'de 20 puanda olduklarını hatırlatan Kaplan, "Bu takımı en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu camia bunların altından kalkacaktır" sözlerini kullandı.

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12
Ali
14 Ocak 201919:20
Nasıl bir dönüştür bu dün transfer var bugün yok başkan yavaş git artık yetisemiyoruz
11
Çiko Gücü
14 Ocak 201918:53
La oğlum sen nasıl bir adamsın zır sahtekâr
10
Aguclu
14 Ocak 201918:50
Ölüm siz ne diyorsunuz. Mehmet başkan bu kulübün efsane başkanıdır. Kötü günleri cabuk unutuyorsunuz. Kulup kapanacaktı iflas etmişti. Düşeceksek düşeriz bu başkanla. Soytarı kukla başkan istemiyoruz. Yalan söylüyor murat
9
gucluler
14 Ocak 201918:15
Ben.ankaragucunu.45yillik.taraftarıyım. bütün. Ankaragücü lere. Sesleniyorum.bu.bir.fırsat. Birdaha.bu.fırsat. gelmez.alanyamacina.bütün.sdat.Yiginer.belası. istifaya. Küme. Düştükten. Sonra. Bir.şeye. yaramaz.işin. basında. Yapalim
8
gucluler
14 Ocak 201918:08
Yalancı. Uckagitci.Yiginer.belası. 2 gün. Önce. Ligtv.transferler.hazır. uçak. Bekliyor.uçaklar. girsın.sana.defoĺlllllllllll
7
gucluler
14 Ocak 201918:00
Yiginer.bayram.Bektaş. hayatında. Bir.tekniktraktör. gordunmu.dürüst. olduğu. İçin. Gönderdin.say.kaç. tane.var.ligde.ama.işi. bilmiyorsun.niye.sen.yonetmiyor sun. Melih.yönetiyor. 6yil Geçti. Hala.borç. çıkıyor. Neden.nemalaniyorsun..Yiginer.belası. Bunun.altından. kalkamiyacaksin.... .Defol.git. ..
6
gucluler
14 Ocak 201917:38
Herkesi.çağrı. kampanya.yigneri.istifaya. bütün. Ankaragücü. Katılmasını. İstiyorum. Birdaha.bu.fırsat. geçmez. Küme. Düştükten. Sonra. Bir.işe. yaramaz
5
Eski sag Kanat
14 Ocak 201917:29
Mehmet baskan uyarmadi deme. Bu isi yukunu cefasini cektim kaymaginida yemek hakkim kafasiyla dusunme cunku 3 maglubiyetle by takim dusme potasina girer sonrasi gayya kuyusu. 1. Lige dusersek by taraftar Sana Ankarayi dar eder hesabini iyi yap. Takimi isteyen transferi acmaya hazir Adam varken kisisel Rant meselesine donusturmeyin.Rant tan cektigimizi baska seyden cekmedik. Takimi daha iyi hale getirecek varsa birak goreve onlar devam etsin. Burada tek onemli olan Ankaragucu dur kimlikler bizi ilgilendirmez.
4
Keskinli
14 Ocak 201917:14
Takıma maddi destek verecek başkan adayı var defol git takım küme düşüncemi bırakacaksın senin Ankaragücü sevgin bumu.
3
Satilmiş kahraman
14 Ocak 201917:07
Haydi ankara sosyal medyadan anlasip buyuk bir kanpanya yada takima destek icin buluşalim gec kalmayalim
2
Fevzi
14 Ocak 201917:03
Ben seni. İyi bilirim Mustafa kaplan ( kral Mustafa) zamanında Lıva pastanesinde yanında eski futbolcu tabi futbolcu diyebilirsek onlarla ıddaa oynayım yaptığın tel trafiğini Gençlerbirliğinde menajerlik yaparken 1 forma isteyen taraftara 1 kilo baklava ayarla getiriyorum dediğin günleride senden bizim camiamıza hiç birşey olmaz sende Mehmet Başkan senden de olmaz sende iyi tanırsın beni bu takım düşürse mesele büyük olur bunun altından kalkamazsınız bu şehir sizi yutar benden söylemesi
1
Abdulkadir ç.
14 Ocak 201917:00
Döviz kurları gibi oldu bizim durum.anlik değişiyor.isi gücü bıraktım izliyorum.Umut az.hayirlisi
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