"Ankaragücü, bu yükün altından kalkacaktır"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, TRT Spor'a bağlanarak gündemi değerlendirdi.

Takım üzerinde ciddi oyunlar oynandığını iddia eden Başkan Yiğiner, "Bir destek almadan elimizdeki futbolcuların parasını ödediğimiz için transfer yapamadık. Bu takım üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor. Sponsorluk anlaşmaları bu sene neden yapılmıyor?" diye sordu.

Mehmet Yiğiner: "Sponsorluk gelirse..."

Eşit şartlarda mücadele edemediklerini vurgulayan Başkan Yiğiner, "Tek derdimiz bu. Bizim sponsorluk anlaşmalarımız yapılırsa transfer yapılır eğer olmazsa mevcut oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Ankaragücü bu lige katar. Desteklenmesi ve yaşaması lazım." dedi.

Süper Lig'deki bütün kulüpler havlu atmış durumda olduğunu belirten Yiğiner, "Devletin vermediği sponsorluğu özel firma vermiyor. Böyle bir ortam Türkiye'de mevcut değil. Bizim bu kulübü aldık, yüzlerce dosyayı kapattık. Kulübün kimler tarafından bu hale geldiğini herkes biliyor. Bütün kulüpler havlu atmış durumda." şeklinde konuştu.

Mustafa Kaplan: "Bu camia bunların altından kalkacaktır"

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ise Ankaragücü'nü en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacaklarını ifade etti.

Mustafa Kaplan, "Benim başkanım Mehmet Yiğiner'dir. Bize böyle bir görev verildi, biz de elimizi taşın altına koyduk. Daha önce Ankaragücü ile çalışmıştık. Antalya'da çalışmalarımız devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok burada. Ankaragücü büyük bir camia. Başkanımızın 6 yıl içinde neler yaptığını en iyi bilenlerden biriyim. Bu takımın nereden nerelere geldiği belli." dedi.

Şu anda Süper Lig'de 20 puanda olduklarını hatırlatan Kaplan, "Bu takımı en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu camia bunların altından kalkacaktır" sözlerini kullandı.