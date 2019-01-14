TFF'den 'Yenikent Stadyumu' onayı çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden Osmanlı Stadı'nda maç yapılmasına izin verdi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarının ilk haftasında Boluspor ile Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak.
TFF, haftalık maç programında 19 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da yapılacak karşılaşmanın yerini Osmanlı Stadı olarak duyurdu.
Osmanlı Stadı'nın zeminini inceleyen federasyon yetkilileri, 18. haftadaki maçın burada oynanmasına onay verdi.
Yetkililerin maçın ardından stadın zeminini tekrar inceleyeceği ve duruma göre yeniden karar verileceği öğrenildi.
TFF tarafından zemin problemi nedeniyle Osmanlı Stadı'nda maç yapılmasına izin verilmiyordu.
Başkent ekipleri Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, bu nedenle karşılaşmalarını şehir dışındaki statlarda oynuyordu.
Osmanlı Stadı'ndaki son maç 11 Kasım 2018'de Osmanlıspor ile İstanbulspor arasında oynanmıştı.
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