Yiğiner: "Takımımız, Mustafa Kaplan'a emanet"

Site Yorumları

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12 Profesor Oklitus 14 Ocak 201917:33 Mustafa Kaplan Cavcavi transferde kandirmadi aksine Brezilayadan 2 topcu getirirken Cavcavin yedigi 250 bin dolarlik kazigi engelledi. Cavcavla bozusmasi oyuncu izledi ama getirdikleri Cöp cikti. Mustafa Kaplan sahada genc oyuncu icin cok iyi hocadir Yabanci Egolarla nasil is yapar gorecegiz

11 Gürkan 14 Ocak 201916:02 Birisi BAŞKANA şunu sorabilir mi? Zamanında karakterine küfür ettiğin ve şu anda 3. Ligde Adliyesporu kovalayan Muharrem hocaya kulis yapan birini nasıl süper ligdeki takımın başına geçiriyorsun. Tatmin edici bir açıklama gelmezse Ankaragücü üzerinden kötü pazarlıklar yapıldığı anlamı çıkar.

10 kırmızı kara 14 Ocak 201915:50 yiğiner'in iki büyük hatası var. birincisi yiyici menajerlere kulübü emanet etmesi, diğeride bu kaplan gibi oyuncu transferlerinde komisyon alan birini kulübe sokmasıdır. cavcav zamanında oyuncu transferlerinde beni kandırdı diye kaç kere kovmuştu.

9 Ankaragücü 14 Ocak 201915:46 109 yıllık şanlı mazimizi mustafa kaplan karakterinde birimi temsil edecek? Futbolculara ana avrat küfür eden, seni oynatırım a takıma çıkarırım ama şu kadar paranı alırım diyen, Emre Taşdemir karakteri zayıf- Hasan Ayaroğlu güçsüz, Umut Nayır koşmayı bile bilmiyor diye rapor yazdığını, Sinanın BJKya transferinden komisyon aldığını çok iyi biliyorsun Başkan. Zamanında Ankaragücümüz hakkında ileri geri konuşan,Gençlerbirliğinde takımı karıştırıyor diye kovulan bir adamı nasıl süper lig teknik sorumlusu olarak o kapıdan içeri alırsınız.Umarın bu yanlıştan Ankaragücümüz büyük yara almadan dönülür. Ankaragücü kimsenin deneme tahtası değildir. Bu akıl tutulmasından bir an önce sıyrılmanız dileğiyle. Ankaragücü Ankaragüçlülerindir!

8 Şakir 14 Ocak 201914:57 Mesele hoca meselesi değil, terkedilme meselesi. Ha hoca terketmiş, ha futbolcu terketmiş, gelen de olmadığına göre ufukta ümitli olacak görüntü yok.

7 Güçlü 14 Ocak 201914:45 yeniçeri 06 git kumda oyna

6 Aykırı 14 Ocak 201914:33 Haramzade osmanlıspor unutmayın allah var

5 yeniçeri mi ne ... 14 Ocak 201914:19 tribünde kaç kişi izliyo la senin çakma osman sporu

4 Yeniçerimsiye yanıt 14 Ocak 201914:16 Osman spor gibi haramzadeler bu şehrin nimetlerinden faydalanırken ANKARAGÜCÜ gibi bu şehrin gerçek sahipleri bilinçli olarak sabote ediliyor sen git anfa parkını bekle üstüne düşmeyen yorumlar yapma .

3 06vkr 14 Ocak 201913:54 bu adamın nasıl biri olduğunu biz Gençlerbirlikliler bilir. tam kafalarına göre birini buldular bence. transfer yapılmayacak, ödemeler yapılmayacak, giden oyuncular gidecek. bu da herşeye eywallah diyecek. inşallah Ankaragücü düşmez diyeceğim ama bu adamın gelişi zaten bir çok şeyin habercisi. Ankaragücü yönetimini de bunu görememesi içler acısı. Allah yardımcınız olsun !

2 Yeniçeri06 14 Ocak 201913:44 A.gücü artık kümeye gider bi daha cıkamaz. Osmanlıspor tekrar süper lige dönüp ligin tozunu attırır. Bu şehrin yeni takımlara yeni heyecanlara ihtiyacı var. A.gücü 100 yıllık tarihinde ne kattı bu şehire ne başarısı var zaten. Osmanlıspor kısa zamanda uefa'da gruptan çıktı A.gücü nün avrupada maçı yok daha doğru düzgün.