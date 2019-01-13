Bayram Bektaş'ın geleceği yarın belli olacak

Site Yorumları

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15 BAŞKENTLİ 14 Ocak 201901:27 VALLAHA ONU BUNU BİLMEM,TAKIM MADEM BİR BAŞKENT TAKIMI ,SAYIN CUMHURBAŞKANI,BU İŞE BİR EL ATMALI DİYE DÜŞÜNÜYORUM.

14 Profesor Oklitus 13 Ocak 201923:49 Bayram hocanin bugun soyledikleri hos olmamis. Amtalyada kamptaki oyunculara baskan paranizi veremeyecek ve transfer kalkmayacak demesi oldukca ilginc. Yiginer baskanin guvendigi herkes tabutuna bir civi daha cakip kenara cekiliyor. Bu kulubu siyaset bitiriyor yazik..kimin kime hizmet ettigi belli degil bu ortamda nasil baskan olunabilir?

13 Eski sag Kanat 13 Ocak 201923:44 Yonetimin tum para kaynaklarini bilincli olarak kestiler. Toplantida cikip Ankaragucunden size oy yok dediginden beri önü kesildi.Bunun sonu ya kumeye gideriz tam batariz yada teslim olur anahtari verir Ankaragucu siyasi oyuncak olur. Baskan 19 Mayisi doldurup Reisle poz verirken gelecegi dusunmedin al simdi ayikla pirincin tasini. Yarin taraftarda baslarsa isin cok daha zor.

12 mikser 13 Ocak 201921:49 Bu Mustafa Kaplan neymiş be adam geldi biz hocaya 3 maç vermiştik gider diye yanıldık ilk hafta yolcu. Tam bir mikser geldi takımın başına.

11 Keskinli 13 Ocak 201921:00 Yeni Başkan adayı cıktı ben 30.milyon para koyacağım diyor genel kurula gidelim diyor Yiginer genel kurul 2020 didiyor.bu Başkan Cemal aydın 'ın farklı versiyonu şimdiden birinci lige hazirlanalim.

10 Şakir 13 Ocak 201921:00 Transfer yasağı kalkmazsa gidenlerin yeri de boş kalacağından düşme ihtimali artar. Hoca da hiç başarı ihtimali görmediği için kendi kariyerini düşünüyor. Kulübün acilen paraya ihtiyacı var. Kenarda da 35 milyon getirecek bir başkan adayı var. Başkan ne düşünüyorsa hemen açıklamalıdır.

9 Niyazi 13 Ocak 201920:36 Haddinizi bilin bu takımı o düştüğü zor durumdan sadece siz çıkarmadınız her yerde destekledik her yere geldik şimdi kendi kişisel çıkarlarınız için bu takımı amatöre sürükleyemezsiniz. Buna hakkınız yok. Bu saatten sonra bu yönetimi destekleyen herkes bu sorumluğun altındadır.

8 al 13 Ocak 201920:32 bunlardan.biryol.olmaz.100.bin.dolarversen.bu.başkana.gine.para.yokder.işi.gücü.yalan.bu.takım.seneye.1.rincilikte.yalancının.mumu.yassıyakadaryaner

7 1957 li 13 Ocak 201920:24 BAŞKENT ANKARA DA 1000(bin)BABAYİĞİT İŞ ADAMI YOKMU ÇOK DEĞİL HEPSİ ELİNİ CEBİNE ATSA 10.000._tl(onbin)TOPLAMDA NEDER ESKİ PARAYLA 10.TRİLYON ÇOK ZOR DEĞİL BE BU PARA TOPLANIR BAŞKENTE ATO YA YAKIŞMIYOR

6 Baslik yanlis olmus 13 Ocak 201919:39 Maalesef gelecegi konusulan Ankaragucu olacak ama gec kalinmis olacak. Devre arasi , transfer suresi nwredeyse bitti. Bu saatten sonra neyi konusacaksin baskan. 6 milyonluk baskentten 5-10 milyon bulamiyorsaniz birakin bu isleri. Yazik wttiniz takima oyuncak gibi oynuyorsunuz. Bu kafayla diger otuncular da gider cikar oynarsiniz kendiniz

5 sincanli 13 Ocak 201919:37 Mehmet.yignerede. defoĺĺllllllllllllllllllll

4 Aykırı 13 Ocak 201919:21 Madem öyle çok borçlanmayalımda öyle düşelim hocaya da boşa para vermeyelim

3 ANGARA LI 13 Ocak 201918:58 BAŞKAN AÇIK AÇIK KONUŞ TARAFTAR HERŞEYİ NET BİLSİN PARAMIZ VARMI YOKMU GİDECEKLER KİMLER KALANLAR KİMLER YENİ TRANSFER KESİNLEŞEN VARMI YOKA GÜNÜ KURTARIP BİZ TARAFTARI OYALAMAYIN BUNLAR YOKSA ELDEKİLET İLE SEZON TAMAMLANACAKSA BİLELİM NEFESİMİZİMBOŞA HARCAMIYALIM TFF.1.LİGE KENDİMİZİ HAZIRLIYALIM NE OLURSUN BAŞKAN GEVELEMEN DİREK AÇIKLA BİZDE RAHAT EDELİM NE OLUR GETÇEK VE DOĞRULARI SÖYLEYİN"................. .......

2 Gurbetci 13 Ocak 201918:52 Valla darma duman olduk,bu ne hal.koskoca 6 milyonluk baskentte 3 -5 babayigit cikip ankaragucunu bu kaostan kurtaramiyorsa yaziklar olsun.bir erzurum, rize alanya akhisar kadar olamiyorsak BU sehri yoneten yonetici ve isadamlarina yaziklar olsun. Tek uzuldugum ne zorluklarla buaraya geldik,ama dustugumuz hallere bak