Ziraat Bankası: 3 - Maliye Piyango: 1

Voleybol Efeler Ligi'nde oynanan başkent derbisinde Ziraat Bankası, Maliye Piyango'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar
Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Ümit Demir)
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Kolev, Ali Deniz Yılmaz)
Setler: 21-25, 25-17, 25-19, 25-19
Süre: 108 dakika (28, 24, 31, 25)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.