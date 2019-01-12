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Ziraat Bankası: 3 - Maliye Piyango: 1
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ZİRAAT BANKASI: 3 - MALİYE PİYANGO: 1

Ziraat Bankası: 3 - Maliye Piyango: 1

Voleybol Efeler Ligi'nde oynanan başkent derbisinde Ziraat Bankası, Maliye Piyango'yu 3-1 mağlup etti.   

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Voleybol Efeler Ligi'nde oynanan başkent derbisinde Ziraat Bankası, Maliye Piyango'yu 3-1 mağlup etti.   

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Ümit Demir)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Kolev, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 21-25, 25-17, 25-19, 25-19

Süre: 108 dakika (28, 24, 31, 25)

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