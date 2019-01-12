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Bakan Kasapoğlu: "Sporu tabana yayacağız"
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BAKAN KASAPOĞLU: "SPORU TABANA YAYACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu: "Sporu tabana yayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporu tabana yayacağız. Hepimiz spor tesislerini dolduracağız. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli demeden spor tesislerinde bir arada olacağız." dedi

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporu tabana yayacağız. Hepimiz spor tesislerini dolduracağız. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli demeden spor tesislerinde bir arada olacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin Gaziantep için hayırlı olmasını temenni ederek, 2019'un aydınlık bir yıl olarak geçmesi dileğinde bulundu.

Gaziantep'e dün geldiğini anımsatan Kasapoğlu, çok verimli toplantılar yaptıklarını belirterek, kent için güzel projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlere ve sporculara çok değer verdiğini ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iktidarları boyunca gençler için yapılan çalışmalara değindi.

Türkiye'de yapılan spor yatırımlarının devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yatırımları daha ileriye taşımak zorundayız. Sporu tabana yayacağız. Hepimiz spor tesislerini dolduracağız. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli demeden spor tesislerinde bir arada olacağız. Gaziantep'in hemen hemen her mahallesine spor tesisleri kazandıracağız. Özellikle bir projemiz var ki çok önemli. O da yüzme projesi. Mahallelerimize yüzme havuzları kazandıracağız. Gaziantep'ten yüzme şampiyonları çıkacak. Diğer branşlarda da şampiyonlar çıkacak. Aynı zamanda sporun da başkenti olacak."

Bakanlık olarak 300'e yakın gençlik merkezi hayata geçirdiklerini aktaran Kasapoğlu, bunun yanı sıra gençlik kampları ve 5 bine yakın spor merkezleri olduğunu kaydetti. Bu merkezlerden yararlanılması gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, gençlerin donanımlı yetişerek, dünyada rekabete ayak uydurmaları tavsiyesinde bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'ni açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kasapoğlu, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açılışın ardından merkezi gezen Bakan Kasapoğlu, spor salonundaki koşu bandına çıktı. Buradan müzik atölyesine geçen Kasapoğlu, gençlerin söylediği şarkılara eşlik etti.

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