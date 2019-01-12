﻿
"Teknik direktörümüz Erol Bulut takımının başındadır"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ EROL BULUT TAKIMININ BAŞINDADIR"

"Teknik direktörümüz Erol Bulut takımının başındadır"

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktörleri Erol Bulut'un istifası hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

433 Okunma

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktörleri Erol Bulut'un istifası hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklama şöyle;

"Bazı basın ve yayın organlarında teknik direktörümüz Erol Bulut’un istifa ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımızın yakalamış olduğu başarılı gidişatta büyük etken olan hocamız ve ekibini yıpratacak, iyi gidişata gölge düşürecek bu tür asılsız haberleri yayınlayan kişi veya kurumlara itibar etmeyiniz. Teknik direktörümüz Erol Bulut takımının başındadır, Evkur Yeni Malatyaspor'umuz 2. yarıda başarılı gidişatını Erol Bulut önderliğinde sürdürecektir. Kamuoyuna saygı ile bildiririz."
Bakan Kasapoğlu: "Sporu tabana yayacağız"
Hamza Yerlikaya'dan özeleştiri: "Sporda kalite azaldı"
Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu
FFP, Türk takımlarının borçlarının artmasını engelleyemedi!
1
Bakan Kasapoğlu: "Biz varız, Buradayız"
Yiğithan Güveli imzayı attı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿