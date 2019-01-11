Mehmet Yiğiner: "Mustafa Kaplan, yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, eski teknik direktörlerden Mustafa Kaplan'ı göreve getirdi.
Kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamada, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Mustafa Kaplan, futbolcu izleme ekibinin de başında olacak. Takımda da yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak." dedi.
Mustafa Kaplan'a sportif direktörlük görevi vermediklerini açıklayan Yiğiner, 'Kendisi daha çok futbolcu izleyecek. Takımda koordinasyonu sağlayacak. Sezon sonuna kadar anlaştık. Sezon bitince tekrar gözden geçireceğiz.' ifadelerini kullandı.
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