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Erzurumspor'dan stoper transferi
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ERZURUMSPOR'DAN STOPER TRANSFERİ

Erzurumspor'dan stoper transferi

Süper Lig ekiplerinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup'u transfer ettiğini duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup'u transfer ettiğini duyurdu.

 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuza Hoşgeldin #PierreKanstrup#erzurumspor pic.twitter.com/l9PNEU9yWu

— Büyükşehir Belediye Erzurumspor (@Erzurumspor) 11 Ocak 2019
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