Şenol Güneş'ten Tolgay Arslan yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarıda süresiz kadro dışı bırakılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan için "Para karşılığı anlaşma yapılırsa yapılır. Başka oyuncuyla takas etmeye gerek yok." dedi.

Güneş, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Sağ bekte sıkıntı yaşadıklarını belirten Güneş, "Gökhan'ı oynattıktan sonra kimseyi oynatmam orada. Yine de ihtiyaç var." diye konuştu.

Güneş, Tolgay Arslan'la ilgili bir soru üzerine "Bana sorarlarsa önce para karşılığı anlaşma yapılırsa yapılır. Tolgay iyi bir oyuncu, bizden ayrılırsa, başka oyuncuyla takas etmeye gerek yok. Hem kendisi oynamak istiyor hem de kulüp bunu paraya çevirip başka oyuncu almak istiyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Aksoy ve Cyle Larin için de başka takımlardan talepler geldiğini anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Az paraya gidip oynamayacaksa burada kalsın. Orkan Çınar, çok yetenekli, hayal kırıklığımızdır. İki takıma gitti, ikisinde de olmadı. Hakkında şikayetler var, onun için de üzüldüm. Algılamada sıkıntısı var, tekrar bir yerde oynamasını istiyoruz. Fatih geldiği dönemden farklı bir yerde, daha da iyi olması lazım. Her takım için alınabilecek bir oyuncu, talep de var. Fatih'i vereceksem oynama şansı varsa kiralık veririm. Larin için de aynı şey. Larin gitmek istemiyorsa kalır. Utku ve Ersin uzun süre kaldı. İkisinden birini gönderirsek iyi olur. Anadolu'yu görmek gerek, zorlukları da görmek lazım."

Sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Babel'in kendileri için önemli oyuncu olduğunu belirten Güneş, "Kendisiyle de konuştum. 'Buraya aitsen buradasın, gitmek istiyorsan da sen bilirsin' dedim. Bu bir karar meselesidir. Adriano da öyle. Babel'den ilk yarıda istediğimizi alamadık. Elimde Babel varken, sol açığa adam almam. Yürekten de oynuyor. İkinci yarıda yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Bazı insanlar bulundukları yerden mutlu olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'in gündemlerinde olup olmadığı sorusuna, "Galatasaray'daki durumu nedir bilmiyorum. Ben de henüz aramadım. Son durumunu bilmek gerekiyor. Sakatlığı var mı yok mu bakmak gerek. Belki böyle bir transfer olur. Ama dediğim gibi transferi yönetim yapıyor. Transferin kar-zarar hanesi var. Siz daha iyi bilirsiniz, yönetimle görüşüp. Ben yönetimle görüşmek için randevu alıyorum." yanıtını verdi.

Siyah-beyazlı takımın eski kalecisi Fabricio Agosto Ramirez'in İngiltere'de mutlu olmadığını kendisinin de duyduğunu anlatan Güneş, "Gitmesine üzüldüm, gelirse de sevinirim. Başkanın takdirine bırakıyorum. Başkanımız büyük başkan, istediğini alır." dedi.