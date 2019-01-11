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Caner Erkin ve Burak Yılmaz salonda çalıştı
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CANER ERKİN VE BURAK YILMAZ SALONDA ÇALIŞTI

Caner Erkin ve Burak Yılmaz salonda çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı idmanla sürdürdü. 

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı idmanla sürdürdü. 

Siyah-beyazlılar, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. 

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından futbolcular, yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman sonunda Cyle Larin, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın, şut çalışması yaptı.

İdmana katılmayan Burak Yılmaz ile Caner Erkin, kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı.

Antrenmanın sonunda bir grup taraftar teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi.

Siyah-beyazlı ekip, 12 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile son hazırlık maçını oynadıktan sonra Antalya'dan ayrılacak.

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