﻿
Ankaragücü'nde yeni yapılanmanın başına Mustafa Kaplan getirildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDE YENİ YAPILANMANIN BAŞINA MUSTAFA KAPLAN GETİRİLDİ

Ankaragücü'nde yeni yapılanmanın başına Mustafa Kaplan getirildi

Geçtiğimiz hafta kulübün genel menajerliğinden istifa eden Emrah Yıldız’ın yerine daha geniş yetkilerle Ankaragücü’nde daha önce teknik direktörlük yapmış olan Mustafa Kaplan’ın getirildiği öğrenildi.

2640 Okunma

Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetimi, sportif yöneticilik görevinde yeni bir yapılanmaya gitti.

Geçtiğimiz hafta kulübün genel menajerliğinden istifa eden Emrah Yıldız’ın yerine daha geniş yetkilerle Ankaragücü’nde daha önce teknik direktörlük yapmış olan Mustafa Kaplan’ın getirildiği öğrenildi.

Başkent ekibinin yeni dönem yapılanmasında yeni boyut kazanan sportif direktörlüğüne getirilen Mustafa Kaplan’ın göreve başlar başlamaz takıma katılması düşünülen yeni isimlerle ile çalışmalara başladığı belirtildi. Başkan Mehmet Yiğiner’in birkaç gün önce dediği, “1 hafta içinde en az 3 oyuncu ile protokol yapacağız” ifadesinde belirtilen oyuncular ile Mustafa Kaplan’ın ilgilendiği ve gerekli çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.

Mustafa Kaplan, Ankaragücü’nde daha önce 2 ayrı dönem teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - AHMET SÜLAK
2
Mehmet Yiğiner: "Mustafa Kaplan, yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak"
Hamza Yerlikaya'dan özeleştiri: "Sporda kalite azaldı"
Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu
FFP, Türk takımlarının borçlarının artmasını engelleyemedi!
1
Bakan Kasapoğlu: "Biz varız, Buradayız"
1
Ankaragücü, kalecileri ile bir ilke imza attı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
4
ANGARALI
11 Ocak 201922:58
BAYRAM BEKTAŞ BÜYÜK İHTİMALLE GİDİYOR.ONUN İÇİN TAKIMI MUSTAFA HOCA ÇALIŞTIRACAK BAYRAM HOCA İSTEDİĞİ TRANSFERLERİ YAPTIRAMADI ONUN İÇİN GİTTİ.BU KAFA LE BÜYÜK İHTİMALLE TAKIMI TFF.HAZIRLIĞOR YÖNETİM....
3
Eskikurt
11 Ocak 201920:38
Çok isabetli bir görevlendirme olmuş bu en iyi transfer.
2
Aykırı
11 Ocak 201920:35
Umarım bayram hocanın gidişiyle ilgili değildir
1
ALPER
11 Ocak 201920:19
KALECİ HOPF HARİÇ YABANCI OYUNCULARI GÖNDERİP ANKARAGÜCÜ RUHU TAŞIYAN YERLİ OYUNCU ALINMALI GENÇ OYUNCU BULUNMALI
﻿