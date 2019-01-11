Ankaragücü'nde yeni yapılanmanın başına Mustafa Kaplan getirildi

Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetimi, sportif yöneticilik görevinde yeni bir yapılanmaya gitti.

Geçtiğimiz hafta kulübün genel menajerliğinden istifa eden Emrah Yıldız’ın yerine daha geniş yetkilerle Ankaragücü’nde daha önce teknik direktörlük yapmış olan Mustafa Kaplan’ın getirildiği öğrenildi.

Başkent ekibinin yeni dönem yapılanmasında yeni boyut kazanan sportif direktörlüğüne getirilen Mustafa Kaplan’ın göreve başlar başlamaz takıma katılması düşünülen yeni isimlerle ile çalışmalara başladığı belirtildi. Başkan Mehmet Yiğiner’in birkaç gün önce dediği, “1 hafta içinde en az 3 oyuncu ile protokol yapacağız” ifadesinde belirtilen oyuncular ile Mustafa Kaplan’ın ilgilendiği ve gerekli çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.

Mustafa Kaplan, Ankaragücü’nde daha önce 2 ayrı dönem teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.