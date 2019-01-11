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Göztepe'den Serdar Gürler hamlesi
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GÖZTEPE'DEN SERDAR GÜRLER HAMLESİ

Göztepe'den Serdar Gürler hamlesi

Göztepe, İspanya La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler'i 1.5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

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Göztepe, İspanya La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler'i 1.5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransa'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Serdar Gürler, Sochaux altyapısında yetiştikten sonra 2012-2013 sezonunda Elazığspor'a transfer oldu. Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler, 2018-2019 sezonu başında İspanyol ekibi Huesca'ya gitmişti.

Serdar Gürler, 7 kez A milli formayı giydi.

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