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Çaykur Rizespor'dan çifte transfer
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ÇAYKUR RİZESPOR'DAN ÇİFTE TRANSFER

Çaykur Rizespor'dan çifte transfer

Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz ekibinin Prejuce Niguimbe Nakoulma ve Mykola Morozyuk ile anlaştığı kaydedildi.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 12 puanla son sırada kapatan Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz ekibinin Prejuce Niguimbe Nakoulma ve Mykola Morozyuk ile anlaştığı kaydedildi.

Yeşil mavili ekip bu doğrultuda daha önce Türkiye'de Mersin İdman Yurdu ve Kayserispor forması giyen ve son olarak Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'de görev yapan Prejuce Niguimbe Nakoulma transferi için anlaşmaya vardığı belirtiliyor. 

Golcü oyuncu geçen sezon Nantes formasıyla 18 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. Nakoulma'nın önümüzdeki günlerde Rizespor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Öte yandan Rizespor'un Dynamo Kiev'den sağ bek Mykola Morozyuk'u da kadrosuna katacağı kaydedildi. Morozyuk'un, sezon sonuna kadar kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forması giyeceği belirtildi. 
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