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Göztepe'den gollü prova
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GÖZTEPE'DEN GOLLÜ PROVA

Göztepe'den gollü prova

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Pendikspor'u 6-3 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Pendikspor'u 6-3 mağlup etti.

Maçta 3. dakikada Ozan Papaker'in golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen 14. ve 21. dakikalarda Cameron Jerome ve 44. dakikada Andre Poko ile goller bulan Göztepe, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

50. dakikada Fatih Cerlek'in kendi kalesine attığı golle skoru 4-1'e taşıyan sarı-kırmızılı ekip, 58. dakikada Sokol Cikalleshi ile farkı 4'e çıkardı: 5-1.

Pendikspor'un 59. ve 68. dakikalarda penaltılardan Ozan Papaker ile 2 gol daha bulduğu karşılaşmada Göztepe, Deniz Kadah'ın 82. dakikada penaltı vuruşundan attığı golle müsabakadan 6-3 galip ayrıldı.

Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da bir süre takip etti.
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