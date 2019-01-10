﻿
Galatasaray, Emre Taşdemir'i açıkladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY, EMRE TAŞDEMİR'İ AÇIKLADI

Galatasaray, Emre Taşdemir'i açıkladı

Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

317 Okunma

Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır." sözlerine yer verildi. 

ETİKETLER #Galatasaray
Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu
FFP, Türk takımlarının borçlarının artmasını engelleyemedi!
1
Bakan Kasapoğlu: "Biz varız, Buradayız"
Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası
Marcao, Galatasaray'ın 21. Brezilyalı futbolcusu
Duygun Yarsuvat: "Galatasaray Başkanı çok konuşmaz, iş yapar"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿