Fenerbahçe için İzmir’den İstanbul'a 17 günde koşacak

Renklerine gönül verdiği takımı Fenerbahçe’nin ligde kötü sonuçlar alması nedeniyle futbolculara zoru başarmayı anlatmayı amaçlayan Rıza Martaş, İzmir’den İstanbul’a kadar koşarak gidiyor. Zorlu yolu 17 günde koşarak, Fenerbahçe’nin ikinci yarı oynayacağı 17 maçın hepsini kazanmasını ümit eden fanatik taraftar futbolcuların zoru başarabileceğini söyledi.

"Fenerbahçe için İzmir’den İstanbul'a 17 günde koşacağım"

Daha önce sosyal sorumluluk projesi için Van’dan İstanbul'a bin 830 kilometreyi 59 günde koşarak gelen Fenerbahçe taraftarı rıza Martaş, Fenerbahçe’nin ligde aldığı kötü sonuçlardan dolayı futbolculara zoru başarmanın kolay olduğunu koşarak anlatmak istiyor. Martaş 4 Ocak günü İzmir’den başladığı koşunun Balıkesir’e kadar olan bölümünü tamamlarken, 17’nci günde de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda olmayı hedefliyor, Fanatik Fenerbahçe taraftarı Rıza Martaş Fenerbahçe için yaptığı koşu ile ilgili olarak, “Yakın zamanda Türkiye’nin en doğusu Van ilinden en batısı İzmir’e kadar günde bir maraton mesafesi yani 42 kilometre, toplamda ise bin 830 kilometre koşarak Türkiye’de bir ilke imza attım. Tek bir amacım vardı, farkındalık oluşturmak. Şimdi ise taraftarı olduğum, renklerine aşık olduğum, şimdiye kadar Fenerbahçe için ne yapmayı düşündüğümde, kendi kendime sorduğumda en iyi cevabı koşmaktı. Koşmak adına yollara düştüm. Fenerbahçe için, taraftarlık ruhu için, Fenerbahçelilik ruhunu yeniden canlandırabilmek için, amatör bir insan olarak İzmir’den İstanbul’a 17 günde koşmayı planlıyorum. Şu anda koşarak Balıkesir’e ulaştım. Tek bir amacım var şunu istedim; Fenerbahçelilik ruhunu amatör bir insan İzmir’den İstanbul’a bu karda, kışta, buzda sadece Fenerbahçe sevgisi nedeniyle koşuyorsa, oradaki futbolcular istedikten sonra neleri yapabilir. Tek bir amacım vardı o da buydu. Şimdi koşarak Balıkesir’e ulaştım, önümde zorlu bir 10 gün daha var. 20 Ocak’ta Pazar günü mabedimizde Fenerbahçemize koşarak ulaşmayı planlıyorum. Elimden geldiğince farkındalık oluşturarak Fenerbahçe için hiçbir karşılık beklemeden, kendi imkanlarımla buna ulaşmaya çalışacağım” diye konuştu.

"Fenerbahçe’nin 17’de 17 yaparak şampiyon olması için koşuyorum"

Fenerbahçeli futbolculara mesaj da veren Fanatik taraftar Rıza Martaş şunları söyledi:

“Tek bir amacım var; Fenerbahçe ruhu için yollara düştüm. Şu an futbolcuların elinden geleni yaptığını biliyorum. Yönetim olarak Ali Koç’u inanılmaz derecede seviyorum ve destekliyorum. Ali Koç’un da Fenerbahçe için neler yapabileceğini biliyoruz. Ama ilk önce biz taraftarların inanması gerekiyor. Eğer taraftarlar inanırsa Fenerbahçe zaten inanır. Güzel günler yakında, güneşli günler yakında. Benim amacım; bir taraftar bu zor günlerde, karda, kışta neler yapabileceğimi ben kendi adıma göstermek istiyorum. Buradan futbolculara sesleniyorum; Fenerbahçe’desiniz, Fenerbahçe ruhuyla oynarsanız bırakın zor günleri şampiyonluk bile yakındadır. Ben bir totem yaptım, İzmir’den İstanbul’a 17 günde koşuyorum. Bunun amacı ise Fenerbahçe’nin ikinci devre 17 maçı var. 17’de 17 yaparak şampiyon olabilmesi. Eğer bu çorbada tuzum olacaksa Fenerbahçe için İzmir’den İstanbul’a değil dünyayı koşarım.”

Balıkesir’de bir gece dinlenen Fenerbahçe fanatiği Rıza Martaş sabah saatlerinde ısınma hareketlerini yaparak İzmir’e doğru koşusuna devam etti.